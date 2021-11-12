На Украине анонсировали "непростую историю" с заменой российского газа

Украина планирует заключить контракт с Катаром на прямые поставки сжиженного природного газа. Об этом рассказал замминистра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала "1+1".

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"Это непростая история, но мы действительно над этим работаем", — заявил чиновник.

По его словам, Украина желает добиться поставок газа через два терминала в Польше — на территории Гданьска и Свиноуйсьца. В настоящее время пропускная способность между двумя странами находится не на высоком уровне, что планируется исправить посредством прямого контракта с Катаром.

Ранее Немчинов рассказал, что Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией.

Киев прежде обвинял Москву в использовании поставок газа в качестве "геополитического оружия". Так, на Украине называют проект российского газопровода "Северный поток — 2" "несущим риски национальной безопасности" и угрожающим безопасности поставок газа в Европу.