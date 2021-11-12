На Украине анонсировали "непростую историю" с заменой российского газа

Украина планирует заключить контракт с Катаром на прямые поставки сжиженного природного газа. Об этом рассказал замминистра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала "1+1".
"Это непростая история, но мы действительно над этим работаем", — заявил чиновник.
По его словам, Украина желает добиться поставок газа через два терминала в Польше — на территории Гданьска и Свиноуйсьца. В настоящее время пропускная способность между двумя странами находится не на высоком уровне, что планируется исправить посредством прямого контракта с Катаром.
Ранее Немчинов рассказал, что Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией.
Киев прежде обвинял Москву в использовании поставок газа в качестве "геополитического оружия". Так, на Украине называют проект российского газопровода "Северный поток — 2" "несущим риски национальной безопасности" и угрожающим безопасности поставок газа в Европу.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия "ограничивает" экспорт газа в Евросоюз, чтобы больше поднять стоимость топлива и усугубить энергетический кризис в Европе.