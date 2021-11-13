Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Соединенных Штатов ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в своем Twitter.

По словам украинского лидера, «газовый шантаж Европы» необходимо прекратить навсегда. Вместе с тем он поблагодарил Палату представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит «Северный поток — 2».

«Обращаемся ко всем друзьям Украины и Америки в Сенате США по поддержке такой нормы и на уровне Сената», — написал Зеленский.