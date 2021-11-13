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Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Соединенных Штатов ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в своем Twitter.

По словам украинского лидера, «газовый шантаж Европы» необходимо прекратить навсегда. Вместе с тем он поблагодарил Палату представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит «Северный поток — 2».

«Обращаемся ко всем друзьям Украины и Америки в Сенате США по поддержке такой нормы и на уровне Сената», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина и Соединенные Штаты подписали Хартию о стратегическом партнерстве. Как отметил украинский лидер, она «усиливает дружбу» и выводит на новый уровень сотрудничество между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за «железную поддержку».

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