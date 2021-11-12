В Киеве призвали заключить прямой газовый контракт с Россией

«Я считаю, что в нынешней ситуации нам нужно сделать несколько принципиальных вещей, первое - это иметь прямой контракт на поставку газа, второе - продолжить контракт на транзит, потому что это связанные вещи и это очень важно для нас <...>. Если мы проводим работу и подписываем транзит, то почему мы не можем подписать закупку, если цена будет для нас приемлема?» – заявил он.