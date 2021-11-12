В Киеве призвали заключить прямой газовый контракт с Россией

Украине следует сделать принципиальные шаги для того, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность. Для этого необходимо заключить прямой контракт на поставки газа из России и продлить контракт на транзит российского газа через территорию страны, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Верховной раде Юрий Бойко.Об этом сообщает ТАСС.
«Я считаю, что в нынешней ситуации нам нужно сделать несколько принципиальных вещей, первое - это иметь прямой контракт на поставку газа, второе - продолжить контракт на транзит, потому что это связанные вещи и это очень важно для нас <...>. Если мы проводим работу и подписываем транзит, то почему мы не можем подписать закупку, если цена будет для нас приемлема?» – заявил он.
По словам Бойко, Украина должна брать пример с Венгрии и Молдавии в вопросе заключения прямого контракта. Он подчеркнул, что Киев действительно нуждается в продлении
контракта на транзит, поскольку «от этого зависит и работа газотранспортной системы, и поступления в бюджет, и энергобезопасность» страны и Европы.
Он призвал прекратить политические распри с Россией и Белоруссией и обеспечить возможность дополнительного ввоза угля на Украину.
Ранее сообщалось, что «Газпром» на 12 ноября снова подал заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки. Компания заказывает максимальный транзит уже третий день подряд.