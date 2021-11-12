Поставки газа через Польшу снизились на фоне угроз Лукашенко

Поставки российского газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу в Германию 12 ноября снизились на 40% — до 450 тысяч кубометров в час, следует из данных газотранспортного оператора Gascade. В то же время прокачка газа через Украину идёт стабильно, сообщает РИА Новости.

По данным «Оператора ГТС Украины», заявки на прокачку газа через украинскую ГТС держатся на максимальном объёме поставок в рамках контрактных обязательств с «Газпромом» — 109 млн кубометров в сутки.

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Газопровод Ямал — Европа протяжённостью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Эксперты прогнозировали рост поставок по этому маршруту после планов «Газпрома» начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа". Такое заявление Лукашенко прозвучало в четверг на совещании с правительством страны.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что в качестве жесткого ответа на новые пакеты санкций ЕС его страна может закрыться для транзита.

"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта, через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - сказал Лукашенко, комментируя планы Варшавы закрыть польско-белорусскую границу.

"Но это их дело. Закроют (границу - прим. ТАСС) - пускай закрывают", - сказал Лукашенко. При этом он поручил МИД "предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать". "Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", - заявил президент Белоруссии.

В настоящее время в ЕС обсуждают возможность принятия пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.

Запасы в крупнейших подземных газовых хранилищах (ПХГ) «Газпрома» в Европе находятся на критически низком уровне, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные европейских операторов. В частности, речь идёт о ПГХ Rehden и Jemgum в Германии, а также Haidach в Австрии. В «Газпроме» уточнили, что уровень заполнения собственных хранилищ в Европе в три раза ниже, чем в среднем по Евросоюзу. При этом в 2021 году отставание уже физически невозможно будет наверстать.

По данным европейских операторов, уровень запасов в Rehden оценивается в 9,58%, в Jemgum — 87,4%, в Haidach — 54,2%. При этом в первое ПХГ 9 и 10 ноября закачали 2,8 млн кубометров газа. Из двух других за те же дни отобрали 10 млн и 6 млн кубометров соответственно.

Ещё в одном ПХГ «Газпрома» — Bergermeer в Нидерландах — запасы находятся на уровне 30,71%. По данным AGSI+, средний уровень запасов по всем хранилищам в ЕС составляет 75,3%, и период отбора уже начался.

По оценкам экспертов, заполнить хранилища в 2021 году до среднеевропейского уровня в 80% практически невозможно. Для этого в них надо отправить порядка 5 млрд кубометров газа. При этом совокупная мощность Rehden, Jemgum, Haidach и Bergermeer на закачку составляет порядка 80 млн кубометров в сутки.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко пояснил, что для достижения необходимого объёма «Газпрому» как минимум придётся во все оставшиеся дни 2021 года использовать все мощности газопровода Ямал — Европа. Компания же забронировала их на минимальном уровне до конца ноября, добавил он.

«Коммерсант» пояснил, что низкие запасы в принадлежащих «Газпрому» ПХГ в Европе связаны с августовской аварией на заводе компании в Новом Уренгое. Из-за неё упал объём прокачки через Польшу по газопроводу Ямал — Европа. В среднем «Газпром» недопоставлял 35–50 млн кубометров в сутки. В «Газпроме» изданию сказали, что продолжают закачивать газ в пять европейских ПХГ.

В конце октября президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» после завершения закачки газа в подземные хранилища в России увеличить поставки в европейские резервуары. «Секрет» рассказывал, что на фоне закачки газа в европейские хранилища цены на голубое топливо на лондонской бирже ICE упали на 4%, до $910 за 1000 кубометров.

ЕС не позволит Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки газа. Так на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко отреагировал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает «ТАСС».

Соответствующее заявление еврокомиссар сделал во время пресс-конференции в Брюсселе.

«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией», — подчеркнул Джентилони.

В Союзе нефтегазопромышленников России (СНП) оценили угрозы белорусского президента Александра Лукашенко в адрес

Европы. Он заявил о желании перекрыть трубопровод «Ямал — Европа» и прекратить транзит газа в ЕС. В подобной инициативе увидели опасность для России. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

Глава союза Геннадий Шмаль подчеркнул, что если работа газопровода остановится, Москва не сможет выполнять свои обязательства перед европейскими клиентами. Более того, труба идет из России, и ее белорусская часть принадлежит «Газпрому».

«Даже разговоров ни о каком перекрытии транзита быть не должно. Это дает повод европейцам думать: “Ага, вы несостоятельные поставщики, используете экспорт газа в политических целях”. Разве нам это надо? Конечно, нет», — сказал Шмаль.

Он добавил, что заявления Лукашенко неправильные, и никто не должен их поддерживать.

В свою очередь ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что «Газпром» вряд ли разрешит Минску перекрывать транзит.

«Чтобы перекрыть газопровод, Белоруссия должна будет отнять у России этот объект», — объяснил он.

Юшков напомнил, что до этого Минск уже отбирал активы «Газпрома».

«В 2020 году, когда белорусские власти забрали “дочку” Газпромбанка — Белгазпромбанк. Эту организацию возглавлял ранее оппозиционер Виктор Бабарико», — уточнил он.

За участок «Ямал — Европа», который проходит по Белоруссии, «Газпром» заплатил порядка пяти миллиардов долларов. В договоре было прописано, что Минск не может отнять трубу, но он все-таки сможет это осуществить — для этого нужно будет вернуть деньги. Сюда входят уже потраченные российским монополистом пять миллиардов и еще два миллиарда, что были вложены в актив за время использования.

«Если Белоруссия все же решится отобрать у “Газпрома” газопровод, ей придется вернуть семь миллиардов долларов. Но эти действия приведут к ухудшению ее отношений как с Европой, так и с Россией», — сказал эксперт и добавил, что считает слова Лукашенко блефом.

Угроза президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС не более, чем слова. Такой комментарий ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков дал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«На самом деле Лукашенко сам понимает, что подобные действия приведут к тотальной изоляции Белоруссии на международной арене. Минск окончательно испортит отношения с европейцами, нанесёт колоссальный ущерб союзническим отношениям с Россией. Думаю, это скорее эмоциональное высказывание, за которым реального плана действий не стоит. Лукашенко не собирается перекрывать газопровод», - отметил эксперт.

Как отмечает Игорь Юшков, подобное развитие событий маловероятно, поскольку попахивает рейдерским захватом российской собственности.

«Фактически Лукашенко назвал газ своим, что это якобы Белоруссия отапливает Европу, хотя она его вообще не добывает. Это российский газ, контракты «Газпрома», получается, он не сможет выполнить контракты перед потребителями, ему выкатят неустойку и штрафы. При этом газотранспортная система Белоруссии, участок трубопровода «Ямал – Европа» принадлежит именно российскому концерну. Он заплатил за ГТС 5 миллиардов долларов, еще несколько миллиардов вложил в её модернизацию. Сам «Газпром» не собирается перекрывать газ. Получается, белорусы должны будут отобрать газотранспортную систему у «Газпрома», выгнать его, захватить управление газопроводом, чтобы перекрыть его. «Газпром» так просто это не стерпит», - подчеркнул собеседник НСН.

Кроме того, по словам Игоря Юшкова, угрозы Лукашенко, помимо европейцев, напрямую затрагивают интересы российских граждан:

«Транзитом через Белоруссию газом снабжается Литва, а уже через неё голубое топливо попадает в нашу Калининградскую область, которая в случае прекращения поставок замёрзнет. Сильно зависит от газопровода через Белоруссию и Польша. Её можно попытаться запитать через «Северный поток – 2», если его быстро запустить, и гнать газ обратно через Германию. Однако, зачем это всё нужно?»

В России напомнили президенту Белоруссии Александру Лукашенко после угроз перекрыть трубопровод «Ямал — Европа» и прекратить транзит газа в Евросоюз (ЕС), что все газопроводы на территории республики принадлежат российской компании «Газпром». Об этом сообщил директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Все газопроводы на территории Белоруссии являются собственностью "Газпрома". Управляются они российской компанией. Даже если премьер-министр Белоруссии напишет бумагу с требованием остановить транзит через Белоруссию, возникает вопрос — на каком основании это будет сделано?» — сказал он.

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко выполнит обещание и прекратит транзит российского газа в ЕС по трубопроводу Ямал — Европа, то РФ получит от такого решения некоторую выгоду, рассказал NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Так он прокомментировал угрозы лидера республики остановить поставки углеводородов. Собеседник подчеркнул, что в данном случае у Москвы появятся дополнительные аргументы в пользу скорейшей сертификации «Северного потока — 2».

Тогда всяким противникам СП-2 придётся свою точку зрения куда-нибудь подальше отправить и быстрее согласиться на сертификацию. А аргумент РФ о том, что обходные газопроводы типа «Северных потоков» и «Турецкого потока» лучше — может получить новую силу. Если Лукашенко на это пойдёт, то лишится аргумента в торге с РФ и с Европой. Тогда тем более у России будет больше оснований использовать «Северный поток» и СП-2 на полную мощность, — заявил Митрахович.

Собеседник напомнил, что сейчас в Европе дефицит газа и прекращение поставок по трубопроводу Ямал — Европа только усугубит ситуацию с ценами на сырьё, «хотя за последние дни магистраль несколько раз полностью прекращала транзит и даже переходила на реверсный режим».

Видимо, компании в Европе не готовы закупать газ по таким высоким ценам за пределами контрактных обязательств. Такой был нюанс, но если Ямал — Европа не будет работать в течение долгого времени, в течение нескольких недель, это будет фактором очень негативным с точки зрения наличия газа в Европе и цен. Лукашенко пригрозил... Он вообще известный сторонник всяких жёстких шагов. Но не факт, что он на них обязательно пойдёт, — добавил Митрахович.