Более половины украинских ТЭС встали

На Украине из-за нехватки энергоресурсов порядка 60% государственных теплоэлектростанций (ТЭС) прекратили работу, передает украинское издание «Главком».

Среди государственных ТЭС функционируют 23 станции. Дефицит топлива привел к прекращению работы 14 энергоблоков, еще шесть ремонтируются.

В частности, на фоне нехватки угля встала половина энергоблоков компании «Центрэнерго», лидирующей по производству электричества и тепла в центральной части и на востоке страны.

Что касается частных станций, то функционировать продолжили четыре энергоблока, два из которых относятся к Луганской ТЭС.

Ранее украинские власти обратились к Словакии с экстренным запросом о поставках электроэнергии.