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Более половины украинских ТЭС встали из-за нехватки энергии

Газета.Ruиещё 2
22 минуты назад

На Украине из-за нехватки энергоресурсов порядка 60% государственных теплоэлектростанций (ТЭС) прекратили работу, передает украинское издание «Главком».

Более половины украинских ТЭС встали
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Среди государственных ТЭС функционируют 23 станции. Дефицит топлива привел к прекращению работы 14 энергоблоков, еще шесть ремонтируются.

В частности, на фоне нехватки угля встала половина энергоблоков компании «Центрэнерго», лидирующей по производству электричества и тепла в центральной части и на востоке страны.

На Украине заявили о критических запасах угля

Что касается частных станций, то функционировать продолжили четыре энергоблока, два из которых относятся к Луганской ТЭС.

Ранее украинские власти обратились к Словакии с экстренным запросом о поставках электроэнергии.

До этого национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября.
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