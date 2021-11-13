Лукашенко призвал отказаться от импортных продуктов

«У меня был лозунг в первые президентские выборы: "Отвести народ от пропасти". Это общий был заголовок моей программы. И "Экспорт, жильё, продовольствие". Есть было нечего, всё по талонам, жильё (жилье — локомотив… квартиру построил — мебель, пол, дерево, ковры, отделка, люстра, это тянет всю экономику. Если есть квартира, человек вынужден это покупать). А экспорт для нас — валюта. Нет валюты — ни нефти, ни газа не купим, поэтому мы определили три направления. И мы преуспели в этом. У нас, допустим, очереди нет для многодетных, в течение года получают многодетные квартиру», — отметил белорусский лидер.