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Озвучены сроки возможного обвала рубля

Ювелина Бернст
1 час назад

Рубль может начать терять свои позиции по отношению к мировым валютам в декабре, прогнозируют эксперты журнала «Налоги и бухгалтерия», передает «Московский комсомолец».

Озвучены сроки возможного обвала рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этому может способствовать масштабная скупка валюты Центрабанком и Минфином, а также нерезидентами, которые продают рублевые акции российских компаний. Скупка уже началась, и к концу 2021 года дефицит валюты на российском рынке приведет к росту курса доллара и евро, предупреждают аналитики.

По их мнению, падение рубля продолжится и в начале 2022 года.

Ряд экспертов допускает развитие ситуации по негативному сценарию, при котором в начале 2022 года будут установлены исторические антирекорды в паре с долларом и евро

При этом аналитик по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в настоящее время фиксируется восстановление рынка гособлигаций. И если на глобальных биржах ситуация не ухудшится, то доллар может снизиться до 69-71 рубля, считает Бабин.

Экономика,Дмитрий Бабин,Минфин,Московский комсомолец,
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