Озвучены сроки возможного обвала рубля

Рубль может начать терять свои позиции по отношению к мировым валютам в декабре, прогнозируют эксперты журнала «Налоги и бухгалтерия», передает «Московский комсомолец».

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Этому может способствовать масштабная скупка валюты Центрабанком и Минфином, а также нерезидентами, которые продают рублевые акции российских компаний. Скупка уже началась, и к концу 2021 года дефицит валюты на российском рынке приведет к росту курса доллара и евро, предупреждают аналитики.

По их мнению, падение рубля продолжится и в начале 2022 года.

Ряд экспертов допускает развитие ситуации по негативному сценарию, при котором в начале 2022 года будут установлены исторические антирекорды в паре с долларом и евро