Озвучены сроки возможного обвала рубля

Рубль может начать терять свои позиции по отношению к мировым валютам в декабре, прогнозируют эксперты журнала «Налоги и бухгалтерия», передает «Московский комсомолец».
Этому может способствовать масштабная скупка валюты Центрабанком и Минфином, а также нерезидентами, которые продают рублевые акции российских компаний. Скупка уже началась, и к концу 2021 года дефицит валюты на российском рынке приведет к росту курса доллара и евро, предупреждают аналитики.
По их мнению, падение рубля продолжится и в начале 2022 года.
Ряд экспертов допускает развитие ситуации по негативному сценарию, при котором в начале 2022 года будут установлены исторические антирекорды в паре с долларом и евро
При этом аналитик по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в настоящее время фиксируется восстановление рынка гособлигаций. И если на глобальных биржах ситуация не ухудшится, то доллар может снизиться до 69-71 рубля, считает Бабин.