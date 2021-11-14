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Экономист предупредил о мощном ударе по сбережениям россиян

Майк Габриелян
43 минуты назад

Экономист Михаил Хазин предупредил россиян о мощном ударе по финансовым сбережениям. Он произойдет вследствие девальвации и «обнуления» баланса карт.

Экономист предупредил о мощном ударе по сбережениям россиян
Фото: ТАССТАСС

Об этом пишет PRIMPRESS.

Хазин считает, что рекордная инфляция сейчас наблюдается во многих странах мира. Она произошла из-за того, что государства запустили печатный станок на полную мощность. У населения стало больше денег на руках, вырос спрос на товары и они принялись ускоренно дорожать.

Экономический шок, который потряс Россию в конце 2014 года, может повториться, заявил Хазин. Тогда российская национальная валюта обвалилась, а доллар с 60 рублей вырос до 80. В стране начался финансовый кризис, а сбережения граждан сразу же «обнулились», покупательская способность резко снизилась.

Хазин отметил, что уровень инфляции в России уже достиг рекордных за последние пять лет значений (по данным Росстата — 8%). Однако в действительности инфляция, вероятно, в два раза больше. Поэтому Центробанк вскоре пойдет на очередное повышение ключевой ставки.

Как никогда высок и риск девальвации рубля. Нацвалюта уже потеряла около 20% своей стоимости с начала прошлого года, и этот процесс будет продолжаться дальше.

По мнению Хазина, на девальвацию в ближайшее время решатся власти многих держав.

При этом существует риск другого негативного экономического явления - стагфляции.

Это сочетание экономического спада и депрессивного состояния экономики (стагнации и роста безработицы) с ростом цен.

В результате экономический рост остановится и это случится на фоне большого количества напечатанных денег.

Экономика,Михаил Хазин,Центральный банк России,Росстат,
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