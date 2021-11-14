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«Россияне не позволят»: Евросоюз отказался верить угрозам Лукашенко

Майк Габриелян
31 минуту назад

Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко перекрыть газ Европе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».

В Евросоюзе ответили на угрозы Лукашенко перекрыть газ
Фото: ТАССТАСС

«Лукашенко посадил в тюрьму 35 тысяч человек. Если бы он мог перекрыть подачу газа в Европу, он бы это сделал, но россияне не позволят ему, потому что это они продают газ», - заявил Боррель.

В четверг Лукашенко посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов через Белоруссию. Он напомнил, что по территории страны проходит газопровод «Ямал-Европа».

Поставки газа через Польшу снизились на фоне угроз Лукашенко

После этого президент России Владимир Путин заявил, что перекрытие газопровода будет нарушением транзитного контракта. Российский лидер предположил, что Лукашенко сказал об этом «в сердцах».

Экономика,Жозеп Боррель,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,РИА Новости,
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