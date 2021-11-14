В Евросоюзе ответили на угрозы Лукашенко перекрыть газ

Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко перекрыть газ Европе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».
«Лукашенко посадил в тюрьму 35 тысяч человек. Если бы он мог перекрыть подачу газа в Европу, он бы это сделал, но россияне не позволят ему, потому что это они продают газ», - заявил Боррель.
В четверг Лукашенко посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов через Белоруссию. Он напомнил, что по территории страны проходит газопровод «Ямал-Европа».
После этого президент России Владимир Путин заявил, что перекрытие газопровода будет нарушением транзитного контракта. Российский лидер предположил, что Лукашенко сказал об этом «в сердцах».