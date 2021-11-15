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Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России

Елена Прошина
1 час назад

Основная проблема макроэкономики России — инфляция. В остальном ситуация стабильна и больших угроз для нее не наблюдается. Об этом рассказал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин в интервью РИА Новости.

Названа основная проблема экономики России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, макроэкономической стабильности в России в настоящее время почти ничего не угрожает. Среди основных причин аудитор выделил хорошую финансовую подушку и золотовалютные резервы на историческом максимуме. Однако он отметил, что инфляция — основная макроэкономическая проблема.

Саватюгин напомнил, что Банк России в настоящий момент прогнозирует годовую инфляцию ближе к 8%, а их таргет в два раза ниже — 4%. Он заявил, что ЦБ прикладывает все усилия для борьбы с инфляцией, определив ее как главный макроэкономический показатель. Однако резкий всплеск в этом году свел эти усилия на нет. Поэтому ключевая ставка повысилась на 75 базисных пунктов и дальнейшие повышения не исключены, отметил Саватюгин.

Он подчеркнул, что некоторые эксперты это не поддерживают, особенно представители реального сектора. Но пока во главе угла у Банка России будет стоять именно борьба с инфляцией, а не прочие макропоказатели, ставка будет повышаться. Саватюгин заключил, что для стабильной и предсказуемой экономики инфляция должна быть гораздо ниже.

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