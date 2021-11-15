Названа основная проблема экономики России

Основная проблема макроэкономики России — инфляция. В остальном ситуация стабильна и больших угроз для нее не наблюдается. Об этом рассказал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин в интервью РИА Новости.

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По его словам, макроэкономической стабильности в России в настоящее время почти ничего не угрожает. Среди основных причин аудитор выделил хорошую финансовую подушку и золотовалютные резервы на историческом максимуме. Однако он отметил, что инфляция — основная макроэкономическая проблема.

Саватюгин напомнил, что Банк России в настоящий момент прогнозирует годовую инфляцию ближе к 8%, а их таргет в два раза ниже — 4%. Он заявил, что ЦБ прикладывает все усилия для борьбы с инфляцией, определив ее как главный макроэкономический показатель. Однако резкий всплеск в этом году свел эти усилия на нет. Поэтому ключевая ставка повысилась на 75 базисных пунктов и дальнейшие повышения не исключены, отметил Саватюгин.