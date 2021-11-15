Украине предсказали «третье дно» энергокризиса

Грядущая зима станет самой сложной для Украины, считает директор Института развития экономики страны Александр Гончаров. Об этом он написал в статье издания «Главред».
«Уже всем очевидно, что энергетический блок кабмина не справляется с вызовами кризиса», – написал он.
Гончаров указал на то, что дефицит энергоресурсов в стране обусловлен снижением поставок газа из Евросоюза и истощением запасов угля на украинских тепловых электростанциях. По его словам, к ноябрю на складах наблюдается всего 542 тысячи тонн угля при плановой норме в три миллиона. Это наталкивает его на мысль, что «в украинском энергокризисе скоро будет и третье дно».
«Интересно, сколько времени мы еще продолжим падать?» – рассуждает директор Института развития экономики Украины.
Он также резко высказался о действиях премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, который заявлял, что страна готова к отопительному сезону.
«А Шмыгаль с напускным оптимизмом с экранов телевизоров всех привычно успокаивал, дескать, это плановые работы», – указал экономист.
Гончаров также отметил, что украинские власти не признают своих ошибок, которые повлекли за собой дефицит энергоресурсов.
«Такое ощущение, что Украина закипает, и есть от чего», – заключил экономист.
Осенью на Украине образовался дефицит энергоресурсов, которые необходимы для выработки электроэнергии.
В «Укрэнерго» ранее заявили, что на 1 ноября запасы угля на ТЭС в стране достигли 542,8 тысячи тонн. В министерстве энергетики страны сообщили о том, что украинские компании намерены импортировать в ноябре 562 тысячи тонн угля, из них 200 тысяч законтрактовала госкомпания «Центрэнерго».
По состоянию на 10 ноября 2021 на складах ТЭС и ТЭЦ находится 447,9 тысячи тонн угля, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов, заявил ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.