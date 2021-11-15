Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Украине предсказали «третье дно» энергокризиса

Лера Букина
1 час назад

Грядущая зима станет самой сложной для Украины, считает директор Института развития экономики страны Александр Гончаров. Об этом он написал в статье издания «Главред».

«Уже всем очевидно, что энергетический блок кабмина не справляется с вызовами кризиса», – написал он.

Гончаров указал на то, что дефицит энергоресурсов в стране обусловлен снижением поставок газа из Евросоюза и истощением запасов угля на украинских тепловых электростанциях. По его словам, к ноябрю на складах наблюдается всего 542 тысячи тонн угля при плановой норме в три миллиона. Это наталкивает его на мысль, что «в украинском энергокризисе скоро будет и третье дно».

«Интересно, сколько времени мы еще продолжим падать?» – рассуждает директор Института развития экономики Украины.

Он также резко высказался о действиях премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, который заявлял, что страна готова к отопительному сезону.

Китай придумал, как побороть энергокризис

«А Шмыгаль с напускным оптимизмом с экранов телевизоров всех привычно успокаивал, дескать, это плановые работы», – указал экономист.

Гончаров также отметил, что украинские власти не признают своих ошибок, которые повлекли за собой дефицит энергоресурсов.

«Такое ощущение, что Украина закипает, и есть от чего», – заключил экономист.

Осенью на Украине образовался дефицит энергоресурсов, которые необходимы для выработки электроэнергии.

В «Укрэнерго» ранее заявили, что на 1 ноября запасы угля на ТЭС в стране достигли 542,8 тысячи тонн. В министерстве энергетики страны сообщили о том, что украинские компании намерены импортировать в ноябре 562 тысячи тонн угля, из них 200 тысяч законтрактовала госкомпания «Центрэнерго».

По состоянию на 10 ноября 2021 на складах ТЭС и ТЭЦ находится 447,9 тысячи тонн угля, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов, заявил ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что на Украине простаивают 90% мощностей теплоэлектростанций, которые находятся в государственной собственности. По данным агентства УНИАН, около две трети не функционируют в связи с нехваткой угля. Всего не работают 14 энергоблоков. Еще на шести блоках ремонтируют оборудование. Под нагрузкой функционируют всего три блока из 23 на государственных ТЭС.
Экономика,Видео,Денис Шмыгаль,Алексей Гончаренко,Александр Гончаров,Верховная Рада,Минэнерго,ЕС,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители