Украине предсказали «третье дно» энергокризиса

Грядущая зима станет самой сложной для Украины, считает директор Института развития экономики страны Александр Гончаров. Об этом он написал в статье издания «Главред».

«Уже всем очевидно, что энергетический блок кабмина не справляется с вызовами кризиса», – написал он.

Гончаров указал на то, что дефицит энергоресурсов в стране обусловлен снижением поставок газа из Евросоюза и истощением запасов угля на украинских тепловых электростанциях. По его словам, к ноябрю на складах наблюдается всего 542 тысячи тонн угля при плановой норме в три миллиона. Это наталкивает его на мысль, что «в украинском энергокризисе скоро будет и третье дно».

«Интересно, сколько времени мы еще продолжим падать?» – рассуждает директор Института развития экономики Украины.

Он также резко высказался о действиях премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, который заявлял, что страна готова к отопительному сезону.

«А Шмыгаль с напускным оптимизмом с экранов телевизоров всех привычно успокаивал, дескать, это плановые работы», – указал экономист.

Гончаров также отметил, что украинские власти не признают своих ошибок, которые повлекли за собой дефицит энергоресурсов.

«Такое ощущение, что Украина закипает, и есть от чего», – заключил экономист.

Осенью на Украине образовался дефицит энергоресурсов, которые необходимы для выработки электроэнергии.

В «Укрэнерго» ранее заявили, что на 1 ноября запасы угля на ТЭС в стране достигли 542,8 тысячи тонн. В министерстве энергетики страны сообщили о том, что украинские компании намерены импортировать в ноябре 562 тысячи тонн угля, из них 200 тысяч законтрактовала госкомпания «Центрэнерго».

По состоянию на 10 ноября 2021 на складах ТЭС и ТЭЦ находится 447,9 тысячи тонн угля, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов, заявил ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.