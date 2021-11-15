Набиуллина рассказала, что разрушает благополучие россиян

«А высокая инфляция действительно разрушает благополучие. И когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция - реальная беда, которая делает людей беднее. Рост инфляционных ожиданий, которые действительно нас сильно тревожит, и то, как он повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции», – цитирует агентство Набиуллину.