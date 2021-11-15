Набиуллина рассказала, что разрушает благополучие россиян

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку заявила, что борьба с инфляцией является оправданной целью, от этого зависит благополучие населения. Об этом сообщает ТАСС.
«А высокая инфляция действительно разрушает благополучие. И когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция - реальная беда, которая делает людей беднее. Рост инфляционных ожиданий, которые действительно нас сильно тревожит, и то, как он повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции», – цитирует агентство Набиуллину.
По ее словам, Банк России был обязан вмешаться в ситуацию, чтобы предотвратить рост инфляции. Поэтому на последнем заседании регулятор решил поднять ключевую ставку до 7,5%. Набиуллина не исключила ее дальнейшего роста.
«Чтобы эффект от изменения ставки проявился полностью, нужно от трех до шести кварталов, это время - лаг трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Повышения ставки, которые мы уже предприняли, продолжают влиять на экономику, и мы уже видим изменения», – заявила глава регулятора.
ЦБ прогнозирует, что среднегодовая ключевая ставка в 2022 году будет в пределах 7,3-8,3%. Нейтральный уровень ставки – 5-6% – ожидается, по словам Набиуллиной, не раньше середины 2023 года.
Как заявила глава ЦБ, повышение ставки помогает экономике вернуться к сбалансированным темпам роста.
Напомним, что в октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд поднял ключевую ставку – с 6,75% до 7,5%.
Ранее аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин заявил, что основной проблемой макроэкономики России является инфляция. В остальном ситуация стабильна и больших угроз для нее не наблюдается, отметил он.