«Реальная беда»: Набиуллина высказалась об инфляции

Высокая инфляция грозит разрушением благополучия людей, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Она заметила, что регулятор никак не может согласиться с тем, что можно «попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой», пишет ТАСС.

«Рост инфляционных ожиданий, который действительно нас сильно тревожит, и то, как он повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции», — сказала она.

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Глава ЦБ назвала инфляцию реальной бедой, которая делает людей беднее, и подчеркнула, что регулятор обязан был принять меры, чтобы предотвратить дальнейший рост цен. Потому, пояснила Набиуллина, Банк России на последнем заседании и повысил ставку до 7,5 процента и может рассмотреть необходимость принять аналогичные решения на следующих заседаниях.

По базовому сценарию Центробанка, инфляция в этом году должна находиться на уровне 7,4-7,9 процента, а в следующем снизиться до диапазона 4-4,5 процента. Для этого среднегодовая ключевая ставка в 2022 году будет сохраняться на уровне в 7,3-8,3 процента, объяснила глава регулятора.

Решение о повышении ключевой ставки до 7,5 процента Центробанк принял на заседании 22 октября. Повышение стало шестым подряд с марта, тогда ставка находилась на самом низком в новейшей истории России уровне — 4,25 процента годовых. Нынешний уровень — самый высокий с 2018 года.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала сроки снижения ключевой ставки во время выступления в Госдуме, передает РИА Новости.

ЦБ намерен удерживать ключевую ставку выше нейтрального диапазона в 5-6 процентов минимум до середины 2023 года.

«Возвращение к нейтральному уровню ключевой ставки — это 5-6 процентов, напомню, — произойдет где-то не раньше середины 2023 года», — отметила Набиуллина.

По ее словам, удержание ставки выше нейтральной необходимо для устойчивого замедления инфляции.

Набиуллина сравнила «накачивание» экономики антикризисными мерами со спринтерским бегом, который не рассчитан на длительный период.

«Если сравнить этот год с последующими, то можно провести аналогию со спринтерским бегом и бегом трусцой. Бежать быстро долго невозможно. Именно поэтому нельзя «накачивать экономику», заставляя ее расти выше потенциала. Экономический организм в таком режиме долго работать не сможет, будет высокая инфляция, это как зашкаливающий пульс у бегуна, за ней потеря темпов роста — одышка, а потом сердечный приступ — экономический кризис», — сравнила она.

Глава ЦБ указала на важность своевременного сворачивания антикризисных мер. «Мы быстро убежали от ковидного кризиса, теперь время двигаться вперед в нормальном темпе» — сказала она. Набиуллина отметила нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики.

Центральный банк (ЦБ) оценил темпы инфляции, которая в октябре ускорилась до 8,13 процента в годовом выражении. Об этом сообщается в отчете о динамике потребительских цен, опубликованном на сайте ЦБ.

Несмотря на ускорение инфляции, регулятор сохранил свой прогноз по темпу роста цен к концу 2021 года на уровне 7,4-7,9 процента. ЦБ ожидает, что в 2022 году инфляция вернется к целевому показателю и составит 4-4,5 процента. Регулятор отметил, что больше всего в стране подорожало продовольствие из-за плохого урожая и роста издержек в сельскохозяйственном секторе.

В ЦБ отметили, что инфляционное давление остается высоким. Рост цен на продовольствие негативно скажется на инфляционных ожиданиях населения. В начале ноября данные по инфляции представил Росстат, на отчет которого опирается ЦБ в своих прогнозах. Согласно подсчетам службы статистики, продовольственная инфляция в октябре ускорилась до 10,89 процента по сравнению с октябрем 2020 года.

2 ноября Центральный банк спрогнозировал дальнейший рост цен на продукты. Регулятор ожидает, что низкие показатели сбора урожая отразятся на стоимости продовольствия в первом полугодии 2022 года. Чтобы сдержать инфляцию, Центральный банк 22 октября резко повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента годовых.

Вопрос о скорейшем снижении инфляции в России является приоритетным для главы государства и кабмина, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хочу напомнить, что, действительно, вопрос о скорейшем возвращении инфляции к таргетной зоне является приоритетом для главы государства и для кабинета министров по его поручению. Над этим ведется постоянная работа, мы знаем, что эти [инфляционные] процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией", - сказал представитель Кремля.

В России довольно стабильная макроэкономическая ситуация, угроз для неё в настоящее время немного. Главной проблемой является инфляция. Об этом РИА Новости заявил аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин.

У нас стабильная макроэкономическая ситуация <...>, у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка. Но инфляция — основная макроэкономическая проблема, — отметил специалист.

Он добавил, что в последние годы Центробанк России ведёт усиленную борьбу с инфляцией. Однако её недавний всплеск вынудил ЦБ неоднократно повышать ключевую ставку, и регулятор не исключает этого в дальнейшем.

Собеседник агентства рассказал, что не все эксперты одобряют эту меру, но ЦБ продолжит повышать ставку, пока во главе угла находится борьба с инфляцией. Он подчеркнул, что её уровень необходимо снижать для стабильности и предсказуемости экономики.

Сохранить свои сбережения от разогнавшейся инфляции в России помогут некоторые финансовые инструменты. Наиболее надёжными из них эксперты называют банковские депозиты, облигации и диверсификацию, передаёт РИА Новости.

Поскольку инфляция имеет все шансы превзойти прогнозы, бороться с ней наш ЦБ планирует при помощи роста ключевой ставки, что в совокупности может привести к дальнейшему снижению стоимости ОФЗ и рублёвых облигаций, — отметил директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников.

Поэтому, по его словам, в такой ситуации лучше всего «пересидеть» в депозитах, ставки по которым постепенно пересматриваются в большую сторону.

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров посоветовал присмотреться к гособлигациям, привязанным к индексу потребительских цен. В этом случае при растущей инфляции инвестор получает, во-первых, регулярный рост купона, а во-вторых, переоценку по цене самой облигации, которая также может расти в случае положительной рыночной конъюнктуры.

Если же речь идёт о среднесрочных инвестициях — от года и более, — то в этом случае Таченников советует сбалансировать свой портфель с превалированием рублевых облигаций с дюрацией (периодом времени до полного возврата вложенных капиталов). Такая мера позволит обыграть инфляцию.

Также, по его словам, можно приобрести акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды. В первую очередь это касается сектора нефтегаза и металлургии. Прибыль возможна в течение трёх — пяти лет, хотя в моменте не исключена и коррекция.

Справедливая стоимость акций таких компаний меньше подвержена негативному эффекту от роста ставок и выигрывает от роста цен на сырьё. Уже сейчас многие эмитенты из этих секторов предлагают доходность более 10%, которая имеет все шансы стать ещё выше в будущем, что позволит обойти инфляционные риски, — отмечает Таченников.

Облигации федерального займа (ОФЗ) России способны защитить сбережения от роста цен в стране. Номинал этих бумаг индексируется на уровень инфляции, купон некоторых из них привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, заявил глава Сбербанка Герман Греф в беседе с РИА Новости.

Стоит ли вообще делать сбережения в периоды высокой инфляции? Это риторический вопрос. Если инфляция такая, как в Зимбабве, когда цены удваиваются за пару недель, то не стоит. Однако при умеренном росте цен на рынке есть инструменты, которые могут защитить от инфляции, — подчеркнул экономист.

Он пояснил, что механизм ОФЗ, номинал которых индексируется на уровень инфляции, работает так, что стоимость бумаг растёт при росте инфляции.

Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала, — рассказал Греф.

Флоутеры — ОФЗ, купон которых привязан к ставке RUONIA, также могут помочь при инфляции — каждые полгода купон корректируется в соответствии с рыночными ставками.

Среди корпоративных рублёвых облигаций можно найти выпуски с похожими механизмами защиты. Такие, например, точно есть у РЖД и ФСК, — отметил глава Сбербанка.

Высокий уровень инфляции в России пошёл на пользу кредитным организациям. Эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА» повысили прогноз годовой прибыли российских банков сразу на 1,1 трлн рублей — до 2,4 трлн рублей. Ранее они ждали, что показатель составит 1,3 трлн рублей. Уже за первые девять месяцев 2021 года банки заработали 1,9 трлн рублей, что на 65% больше аналогичных результатов 2020 года.

Аналитики пояснили «Известиям», что в начале 2021 года ситуация в банковском секторе выглядела более пессимистично. Инфляция только начала расти, и казалось, что это кратковременный скачок. К тому же специалисты ожидали, что на доходах банков отрицательно скажутся проблемные и реструктуризированные кредиты.

Но потребительские цены продолжили рост. По данным Росстата. в октябре 2021 года инфляция составила 8,13% — рекорд с февраля 2016 года. Для борьбы с ней Центробанк уже шесть раз подряд повысил ключевую ставку, в результате чего она поднялась с 4,25% до 7,5%.

В итоге многие россияне кинулись брать потребительские кредиты. Одни боятся, что в будущем ключевая ставка поднимется ещё выше, а значит, выплачивать кредит будет сложнее. Другие ждут, что инфляция ускорится и деньги обесценятся сильнее.

Директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Людмила Кожекина отметила, что количество корпоративных кредитов также начало расти. В том числе из-за льготных программ и быстрого восстановления экономики.