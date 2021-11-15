В Кремле прокомментировали повышение цен на водку

Ожидаемое подорожание водки, коньяка и прочего крепкого алкоголя является вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишут «Ведомости».

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«Какой-то позиции здесь нет, это же вопрос экономической целесообразности», — ответил представитель Кремля на вопрос, насколько глава государства является сторонником идеи усложнения доступа к спиртному через повышение стоимости данной продукции.

По словам Пескова, «специфических обсуждений» вопроса доступности алкоголя в стране в Кремле не было.

Напомним, что 15 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Минфина о повышении цен на алкоголь с 1 января 2022 года. Согласно документу, минимальная розничная стоимость 0,5 литра водки повысится на 7,4% — с текущих 243-320 рублей (в зависимости от крепости) до 261-342 рублей, 0,5 литра коньяка станут дороже на 7,6% — с 446 до 480 рублей.

Кроме того, минимальная розничная стоимость ликероводочной продукции и прочего алкоголя крепче 28% вырастет на 7,3% — со 191-348 рублей до 205-372 рублей.