Без особого оптимизма: экономист дал прогноз на 2022 год

Экономист Андрей Колганов заявил, что в 2022 году не ожидается серьезного роста доходов россиян, но и катастроф вроде девальвации тоже не будет. Об этом сообщает NEWS.ru.

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«Я не вижу никаких страшных прогнозов для России в 2022 году, но и особого оптимизма я тоже не питаю», - заявил эксперт.

По его мнению, развитие экономики в 2022 году будет медленным, как и рост доходов населения, «если он вообще будет».

«Но никаких катастрофических событий типа девальвации рубля я не предвижу», - подчеркнул Колганов.

Экономист считает, что темпы роста цен в 2022-м заметно не изменятся, а Центробанк не будет увеличивать ключевую ставку.

В Минэкономразвития ранее сообщили, что к 1 ноября инфляция в России составила 8,14 процента в годовом выражении. По данным Росстата, за месяц цены выросли на 1,11 процента, а с начала года – на 6,49 процента.

Экономисты отмечали, что основной вклад в инфляцию внесли продовольственные товары: в октябре цены на них выросли на 2,17 процента.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова прогнозировала, что большинство продуктов в РФ до конца года подорожают как минимум на пять процентов, но возможен и рост цен до 15 - 20 процентов. Драйверами роста Долгова назвала муку, макароны и хлебобулочные изделия (так как дорожает пшеница). Также эксперт ждет роста цен на некоторые крупы и сезонные овощи и фрукты - отечественный урожай собран и практически распродан.