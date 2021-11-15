В «Газпроме» оценили запасы газа на Украине

В «Газпроме» заявили, что запасы газа в украинских подземных хранилищах на 37% ниже прошлогодних. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 37% (на 10,3 млрд куб. м.)», — говорится в сообщении.

Ранее глава Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что страну ждет «новое дно» из-за экономического кризиса.

По его словам, из-за нехватки энергоресурсов предстоящая зима станет самой сложной для Украины. Всему виной уменьшение поставок газа из Европы и дефицит угля на тепловых электростанциях страны.

В данный момент на складах 542 тыс. тонн угля, а должно быть не менее трех млн тонн, подчеркнул Гончаров. Он добавил, что украинское правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем отказывается признавать свои ошибки, демонстрируя «напускной оптимизм».

До этого заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что в случае дефицита газа в отопительный период страна может закупать топливо в Словакии.