Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

В «Газпроме» оценили запасы газа на Украине

Газета.Ru
1 час назад

В «Газпроме» заявили, что запасы газа в украинских подземных хранилищах на 37% ниже прошлогодних. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 37% (на 10,3 млрд куб. м.)», — говорится в сообщении.

Ранее глава Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что страну ждет «новое дно» из-за экономического кризиса.

По его словам, из-за нехватки энергоресурсов предстоящая зима станет самой сложной для Украины. Всему виной уменьшение поставок газа из Европы и дефицит угля на тепловых электростанциях страны.

В данный момент на складах 542 тыс. тонн угля, а должно быть не менее трех млн тонн, подчеркнул Гончаров. Он добавил, что украинское правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем отказывается признавать свои ошибки, демонстрируя «напускной оптимизм».

До этого заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что в случае дефицита газа в отопительный период страна может закупать топливо в Словакии.

Он добавил, что импортировать топливо можно из Словакии. Немчинов подчеркнул, что украинский «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.

Экономика,Видео,Александр Гончаров,Нафтогаз,Правительство Украины,Газпром,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители