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Россия отказалась увеличивать поставки газа через Украину

Елена Прошина
55 минут назад

«Газпром» не приобрел дополнительные мощности поставки газа в Европу через Украину и Польшу на декабрь 2021 года. Как сообщает ТАСС, «Оператор ГТС Украины» выставил на аукцион транзитные мощности в объеме до 15 млн кубометров в сутки через газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка», однако по завершению торгов компания не приобрела лоты.

Россия отказалась увеличивать поставки газа через Украину
Фото: ТАССТАСС

Торги проходили в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и украинскими газовыми компаниями на 40 млрд кубометров газа. Также невостребованными оказались и мощности по прокачке через трубопровод «Ямал-Европа», который проходит по территории Польши. По информации GSA Platform, на аукционе предложили объемы в 89 млн кубометров в сутки, которые не заинтересовали «Газпром».

После такого решения цена газа в Европе в ходе торгов взлетела на 2,5%. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до 966 долларов за 1 тысячу кубометров «голубого» топлива.

Ранее российский нефтегазовый гигант проигнорировал предложения о приобретении дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину в октябре и ноябре, а также не стал дополнительно бронировать транзит газа через Украину и Польшу в первом, втором и третьем кварталах 2022 года.

Напомним, что ранее в Кремле заявили, что возможные санкции против Белоруссии не повлияют на поставки газа из России. Власти уверены, что Лукашенко как глава государства не станет принимать решения, руководствуясь эмоциями и перекрывая газовый трубопровод в Европу.

Экономика,Газпром,
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