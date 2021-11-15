Путин и Лукашенко обсудили транзит газа в Европу через Белоруссию

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили транзит газа через Белоруссию, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Да. Вчера был разговор», – сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли главами государств тема транзита газа.
Ранее Лукашенко пригрозил европейским странам в случае введения новых санкций из-за миграционного кризиса перекрыть транзит газа по газопроводу «Ямал – Европа», пишет ТАСС.
В ответ на это ранее Песков напомнил слова Путина о суверенности Белоруссии. При этом, по его словам, президент выразил надежду, что это не повлияет на транзит газа и выполнение Россией обязательств перед европейскими партнерами, писало РИА Новости.