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Путин и Лукашенко обсудили транзит газа в Европу через Белоруссию

Елена Прошина
42 минуты назад

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили транзит газа через Белоруссию, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Путин и Лукашенко обсудили транзит газа в Европу через Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да. Вчера был разговор», – сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли главами государств тема транзита газа.

Ранее Лукашенко пригрозил европейским странам в случае введения новых санкций из-за миграционного кризиса перекрыть транзит газа по газопроводу «Ямал – Европа», пишет ТАСС.

В ответ на это ранее Песков напомнил слова Путина о суверенности Белоруссии. При этом, по его словам, президент выразил надежду, что это не повлияет на транзит газа и выполнение Россией обязательств перед европейскими партнерами, писало РИА Новости.

Экономика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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