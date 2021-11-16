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Глава Центробанка: рост инфляции связан с поведением россиян

Елена Прошина
1 час назад

Глава Банка России Эльвира Набиуллина связала рост инфляции в стране с поведением россиян, сообщает «Ура.ру».

Глава Центробанка: рост инфляции связан с поведением россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. По словам главы регулятора, граждане начинают меньше сберегать и больше тратить, в том числе и за счет использования заемных средств. Руководитель ЦБ РФ отметила, что теперь видно, как растет потребительский кредит.

«Такое поведение может создавать серьезные риски для раскручивания инфляционной спирали», — заявила Набиуллина.

Она считает, что это приведет к временным проблемам. Однако эффект от таких действий может быть и долгосрочным. Глава Центробанка отметила, что при росте цен на товары-триггеры, к которым относятся продукты питания, инфляционные ожидания россиян «подогреваются». Сейчас этот показатель упал до уровня 2016 года, когда экономика восстанавливалась от валютного кризиса. Тем временем, по словам Набиуллиной, Банк России будет рассматривать дальнейшее повышение ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 7,5%.

Ранее заслуженный экономист РФ, профессор, экс-депутат Госдумы Сергей Калашников назвал самый эффективный способ борьбы с инфляцией. По его словам, единственным рецептом является «рост доходов населения за счёт роста экономики».

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