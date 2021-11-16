Глава Центробанка: рост инфляции связан с поведением россиян

Соответствующее заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. По словам главы регулятора, граждане начинают меньше сберегать и больше тратить, в том числе и за счет использования заемных средств. Руководитель ЦБ РФ отметила, что теперь видно, как растет потребительский кредит.

Она считает, что это приведет к временным проблемам. Однако эффект от таких действий может быть и долгосрочным. Глава Центробанка отметила, что при росте цен на товары-триггеры, к которым относятся продукты питания, инфляционные ожидания россиян «подогреваются». Сейчас этот показатель упал до уровня 2016 года, когда экономика восстанавливалась от валютного кризиса. Тем временем, по словам Набиуллиной, Банк России будет рассматривать дальнейшее повышение ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 7,5%.