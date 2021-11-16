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Путин подписал указ о гуманитарной помощи Донбассу

Елена Прошина
55 минут назад

Российский президент Владимир Путин решил допустить к госзакупкам наравне с отечественными товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Российская газета».

Путин подписал указ о гуманитарной помощи Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства подписал указ об оказании гуманитарной поддержки жителям ДНР и ЛНР. Речь идет как о смягчении условий доступа к госзакупкам, так и о снятии ограничений на экспорт и импорт. Как следует из документа, решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

В течение месяца кабмин России должен обеспечить признание в РФ выданных в этих районах Украины сертификатов о происхождении товаров и предоставить допуск на равных условиях с российскими товарами для государственных и муниципальных закупок.

Мера будет действовать до тех пор, пока ситуация не будет политически урегулирована на основании Минских соглашений. Отмечается, что количественные ограничения экспорта и импорта к товарам, перемещаемым через границу России на эти территории или из них, применяться не будут.

Как считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, прежде всего это гуманитарная мера, «поскольку Украина хоть и говорит активно, что это ее территория, но бросила не только территорию, но и людей, которые работают на этих заводах, производят продукцию».

Экономика,Калашников Леонид Иванович,Владимир Путин,"Российская газета",
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