Открыт приём заявок на грантовый конкурс для НКО «Добрый новогодний подарок»

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» начал заявочную кампанию грантового конкурса для некоммерческих организаций (НКО) «Добрый новогодний подарок».

Конкурс проводится уже в седьмой раз и призван повысить качество жизни детей с опытом сиротства и детей с особенностями развития, а также улучшить их жизненные перспективы. Объём поддержки НКО с учётом вклада Сбера в прошлом году составил 38,8 млн рублей. Гранты в 450 тыс. рублей получили 93 организации из 41 региона РФ.

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В этом году НКО смогут претендовать на грант до 1 млн рублей. Фонд более чем вдвое увеличил сумму финансирования проектов, одновременно установив новые сроки для их реализации — от 8 до 12 месяцев. Эти меры должны позволить НКО выстроить свою работу с детьми в системной и долгосрочной перспективе, добиваясь таким образом устойчивых для детей результатов.

Ещё одно нововведение конкурса — расширение мероприятий проектов, которые будут профинансированы фондом. В частности, по направлениям помощи детям с опытом сиротства и детям с особенностями развития в рамках конкурса будут поддержаны программы, которые основаны на развивающих и поведенческих подходах. НКО, чья целевая аудитория — дети с особенностями, смогут получить гранты на проекты по развитию социально-коммуникативных навыков, в том числе с использованием альтернативной и дополнительной коммуникации, тренировочному проживанию или подготовке к самостоятельному или сопровождаемому проживанию.

Мы надеемся, что возможности, которые предоставляет конкурс, позволят нам добиться устойчивых результатов для развития одной из наших главных целей — создать равные возможности развития и социализации в современном обществе для каждого ребёнка

Исполнительный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее»

Подача заявки на конкурс с 2020 года полностью автоматизирована: НКО могут заполнить её и направить организаторам на сайте проекта. Здесь же можно ознакомиться со всеми необходимыми материалами о грантовом конкурсе «Добрый новогодний подарок».