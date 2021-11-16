В России нашли семь предвестников возможного дефолта

Руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольга Беленькая назвала семь главных предвестников нового кризиса в России, которые могут привести к дефолту, передает агентство "Прайм".

Фото: Reuters Reuters

"В первую очередь, это не прекращающаяся пандемия. Появляются новые агрессивные и невосприимчивые к вакцинам штаммы коронавируса, что вынуждает власти вновь задуматься о жестких локдаунах", - считает эксперт.

Видео дня

Есть риск уменьшения спроса и падения цен на сырьевые товары. Так, возвращение к иранской ядерной сделке может вернуть нефть из Ирана, что приведет к снижению мировых цен. Одним из предвестников сложностей в российской экономике могут стать геополитические риски.

Например, Россию могут отключить от SWIFT, заблокировать долларовые активы и транзакции крупнейших госбанков, ввести нефтегазовое эмбарго.

Еще одна возможная причина - крах концепции "временного" характера глобальной инфляции, которой придерживаются крупнейшие Центробанки по всему миру.

Высокая долларовая инфляция и рекордный рост цен производителей в Китае не дает уверенности в том, что эти проблемы исчезнут сами собой, отмечает Беленькая. По ее словам, к кризису также может привести избыточное ужесточение денежно-кредитной политики Банком России. Если сейчас ключевая ставка составляет 7,5%, то к концу года она может превысить 8%.

Ограничение потребительского кредитования может привести к низким темпам потребления, что замедлит экономическое развитие страны.

На российской экономике может отразиться и экономический кризис в Китае. Один из основных рисков связан с сектором недвижимости, где долговые проблемы крупнейшего застройщика Evergrande с обязательствами более $300 млрд расходятся на другие компании.

Есть еще вероятность влияния на экономическую ситуацию в России благодаря выборам в США. Если республиканцы получат большинство при президенте-демократе, администрация Байдена будет испытывать существенно большие, чем сейчас, трудности, при проведении своих экономических планов через Конгресс, что может привести к возможным шатдаунам.