«Недостаточно жесткие»: Байден трижды отклонил санкции против РФ

Президент США Джо Байден в 2021 году три раза отклонял пакет санкций против России, предложенный советом национальной безопасности США, из-за их недостаточной жесткости, пишет газета Politico со ссылкой на двух бывших американских чиновников.

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«Когда представители Совета национальной безопасности США обратились к Байдену с пакетом санкций против РФ ранее в этом году, он трижды отправлял его им обратно... Он (Байден) заявил, что он (пакет санкций) недостаточно жесткий», – приводит сообщение издания РИА «Новости».

Сообщается, что один из высокопоставленных представителей администрации заявил, что Байден не хотел, чтобы санкции причиняли вред российскому народу. Президент США хотел быть уверенным в том, что санкции являются достаточно «умными» и хорошо продуманными, чтобы изменить поведение Москвы, пишет газета.