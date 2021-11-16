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Байден трижды отклонил антироссийские санкции из-за недостаточной жесткости

Деловая газета "Взгляд"
30 минут назад

Президент США Джо Байден в 2021 году три раза отклонял пакет санкций против России, предложенный советом национальной безопасности США, из-за их недостаточной жесткости, пишет газета Politico со ссылкой на двух бывших американских чиновников.

«Недостаточно жесткие»: Байден трижды отклонил санкции против РФ
Фото: ReutersReuters

«Когда представители Совета национальной безопасности США обратились к Байдену с пакетом санкций против РФ ранее в этом году, он трижды отправлял его им обратно... Он (Байден) заявил, что он (пакет санкций) недостаточно жесткий», – приводит сообщение издания РИА «Новости».

Сообщается, что один из высокопоставленных представителей администрации заявил, что Байден не хотел, чтобы санкции причиняли вред российскому народу. Президент США хотел быть уверенным в том, что санкции являются достаточно «умными» и хорошо продуманными, чтобы изменить поведение Москвы, пишет газета.

Напомним, Палата представителей – нижняя палата американского Конгресса – утвердила свой вариант проекта оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (который начался с 1 октября). В проекте предполагается сделать частью военного бюджета пакет новых антироссийских санкций: против участников «Северного потока – 2», а также против госдолга России плюс персональные санкции в отношении 35 граждан нашей страны.

Экономика,Джозеф Байден,РИА Новости,
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