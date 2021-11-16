В Киеве новую «дочку» «Севпотока-2» назвали трюком «Газпрома»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что создание Nord Stream 2 AG «дочки» в ФРГ для сертификации оператора «Северного потока-2» является «юридическим трюком». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, данное решение не соответствует европейским законам. При этом приостановку сертификации «Северного потока-2» глава «Нафтогаза» назвал хорошей новостью.

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«Однако все не столь однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам. Газпром заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода "Северный поток — 2", причем только той его части, расположенной на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов», – написал он.

Киев призывает США обратить внимание на такие «трюки» российской компании и ввести против оператора «Северного потока-2» санкции, добавил Витренко.

Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора «Северного потока-2» как независимого.

Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2». Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только в таком случае процесс сертификации возобновится.

После новости о приостановке сертификации акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже снизились на 2,55% и в моменте достигали отметки 331,61 рубля за бумагу.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе на фоне приостановки сертификации выросла на 11%.