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Экономист раскрыл выгоду России от создания "дочки" СП-2

Вероника Полынина
1 час назад

Создание «дочки» Nord Stream 2 AG в Германии позволит «Газпрому» заполнять «Северный поток – 2» большим объемом газа, считает экономист, аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

По мнению Коренева, создание дочерней компании Nord Sream 2 AG для немецкой части трубы выгодно как для России, так и для Германии, и означает, что ФРГ заинтересована в российском газе.

«Так что если она создаст свою «дочку», это позволит нам заполнять «Северный поток-2» не на 50%, а гораздо больше, то есть Россия получает теоретическую возможность прокачивать нормальные объемы газа», - заявил Коренев «Ленте.ру».

Таким образом, отметил экономист, Германия гарантирует себе поставки газа и наверняка заключит долгосрочные контакты по фиксированным ценам.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии заявило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG, пока оператор не приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законами Германии. С этой целью Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в Германии для работы с немецким участком газопровода. Пока передача основных активов дочерней компании не будет завершена и агентство не сможет проверить ее документы, процесс сертификации будет приостановлен.

Экономика,Видео,Алексей Коренев,Газпром,Lenta.ru,
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