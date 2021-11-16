Экономист раскрыл выгоду России от создания "дочки" СП-2

По мнению Коренева, создание дочерней компании Nord Sream 2 AG для немецкой части трубы выгодно как для России, так и для Германии, и означает, что ФРГ заинтересована в российском газе.

«Так что если она создаст свою «дочку», это позволит нам заполнять «Северный поток-2» не на 50%, а гораздо больше, то есть Россия получает теоретическую возможность прокачивать нормальные объемы газа», - заявил Коренев «Ленте.ру» .

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии заявило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG, пока оператор не приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законами Германии. С этой целью Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в Германии для работы с немецким участком газопровода. Пока передача основных активов дочерней компании не будет завершена и агентство не сможет проверить ее документы, процесс сертификации будет приостановлен.