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Суд в Германии отклонил иск экологов по «Северному потоку — 2»

News.ru
57 минут назад

Высший административный суд немецкого города Грайфсвальд отклонил иск экологов из немецкой природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe. Они выступали против строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в решении инстанции, которое представила ТАСС пресс-служба суда. В то же время, ранее стало известно о приостановке Федеральным сетевым агентством Германии сертификации газопровода.

Суд в Германии принял решение по иску экологов против «Севпотока — 2»
Фото: ReutersReuters

Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда, — приводит агентство текст сообщения.

Суд посчитал иск «отчасти неприемлемым», а также в некоторой степени необоснованным. Кроме того, как отметили в суде, последствия газопровода для окружающей среды уже изучались.

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Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва не хотела бы видеть политической составляющей в приостановке сертификации «Северного потока — 2».

Сертификацию газопровода приостановило Федеральное сетевое агентство Германии. Уточняется, что в связи с этим компания Nord Stream 2 AG намерена основать дочернюю компанию для управления немецкой частью трубопровода.

Как рассказал экономист и аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев, это даст России возможность заполнять «Северный поток — 2» большими объёмами газа. Формально компания станет альтернативным поставщиком.

Экономика,Алексей Коренев,Владимир Чижов,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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