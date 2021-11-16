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Суд в Германии принял решение по иску экологов против «Севпотока — 2»

Вероника Полынина
30 минут назад

Высший административный суд в германском Грайфсвальде отклонил иск природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) с требованием не допустить строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.

Суд в Германии принял решение по иску экологов против «Севпотока — 2»
Фото: ReutersReuters

Суд счел иск экологов «отчасти неприемлемым» и «в некоторой степени необоснованным» и указал, что влияние газопровода «Северный поток – 2» на окружающую среду было изучено ранее.

Немецкие экологи в своем иске указали, что при первоначальном изучении заявки на ввод газопровода в эксплуатацию не были учтены новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа.

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Кроме того, организация ссылалась на решение Федерального конституционного суда ФРГ, который в марте обязал правительство ФРГ конкретизировать планы по сокращению выбросов CO2 и меры по защите климата.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд. Трубопровод обходит транзитные государства через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

О завершении строительства «СП-2» было объявлено 10 сентября. Примерно в это же время Федеральное агентство по сетям Германии начало рассматривать сертификацию газопровода.

16 ноября германский регулятор заявил о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG, пока оператор не приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законами Германии. С этой целью Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в Германии для работы с немецким участком газопровода. Процесс сертификации возобновится, когда завершится передача основных активов дочерней компании и проверка ее документации.

Экономика,ИТАР-ТАСС,
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