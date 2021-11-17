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В бундестаге назвали причину задержки сертификации «Северного потока — 2»

News.ruиещё 3
1 час назад

Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер заявил, что решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические основания. Регулятор решил выиграть время, пока в Германии не сформируется новая правительственная коалиция, предположил он в беседе с РИА Новости.

В Германии назвали причину задержки сертификации «СП-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не всё так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Вероятно, регулятор нашёл повод для отказа в сертификации. Коалиция пока ещё не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован, — подчеркнул Брайнингер.

Он допустил, что в ситуации присутствует политический компонент, поскольку проект был политизирован с самого начала. При этом Брайнингер считает, что нет никаких признаков, что от газопровода откажутся. В его скором запуске заинтересованы «значительные силы» в Германии, отметил политик.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера.

Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании. Теперь компания Nord Stream 2 AG намерена основать дочернюю компанию для управления немецкой частью трубопровода.
Экономика,Компании,Бундестаг,РИА Новости,
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