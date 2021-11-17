США призвали Китай обрушить цены на нефть

Руководство США предложило Китаю сотрудничать в вопросе снижения цены на нефть на мировом рынке, которая на данный момент составляет почти $80 за баррель, сообщает South China Morning Post. Основным методом такой борьбы, по мнению Белого дома, является открытие стратегических резервов обеими странами. Этот вопрос, по сообщению источников издания, обсуждался во время переговоров лидеров государств Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Как говорится в материале, вопрос энергоснабжения продолжает быть одной из волнующих проблем для этих стран. Главная причина этого в том, что обе державы являются крупными потребителями сырой нефти.

В профильных ведомствах США и КНР началось обсуждение деталей подобных действий в данном направлении. Также этой темы касались несколькими днями ранее во время беседы по телефону глава Государственного департамента Энтони Блинкен и руководитель МИД Китая Ван И.

На сегодняшний день стратегический запас нефти США составляет 727 млн баррелей. У Пекина объём меньше — около 200 млн баррелей. При совместном высвобождении свободного ресурса странами произойдёт снижение цены на рынке чёрного золота, считают аналитики.

Однако, несмотря на определённую открытость восточного государства по этому вопросу, на данный момент ни о каких конкретных обязательствах Пекина речь не идёт.