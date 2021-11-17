В Германии назвали причину задержки сертификации «СП-2»

Член немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Альберт Брайнингер заявил, что задержка сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» может быть связана с политикой. Об этом пишут РИА Новости.

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По его словам, немецкий регулятор принял решение о приостановке сертификации в связи с желанием выиграть время на формирование новой правительственной коалиции ФРГ. Брайнингер при этом подчеркнул, что в сложившейся ситуации нельзя сказать точно, преобладает ли над процессом сертификации политика или немецкая бюрократия. Он отметил, что регулятор скорее всего нашел для отказа формальный повод.

Брайнингер подчеркнул, что в настоящий момент нет никаких признаков полного отказа Германии от «Северного потока — 2», так как значительные силы в стране заинтересованы в успешном запуске газопровода.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов сообщил, что Германия все еще не делала России политических заявлений о приостановке сертификации «Северного потока — 2». Он отметил, что Москва не хотела бы видеть в действиях Берлина политические мотив .