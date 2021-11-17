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США столкнулись с риском дефолта

Lenta.ruиещё 2
56 минут назад

Глава Минфина США Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить или заморозить предел государственного долга к 15 декабря. Она считает, что после этой даты возможен риск приостановки работы правительства (шатдаун) из-за нехватки средств и невозможности платить по обязательствам. Ее слова приводятся на сайте министерства.

«Есть сценарии, при которых Минфину будет недостаточно оставшихся ресурсов, чтобы продолжать финансирование деятельности правительства США после этой даты», — отметила Йеллен.

Конгресс США должен принять меры в отношении потолка госдолга, чтобы «обеспечить полное доверие США», и чтобы страна не столкнулась с дефолтом, добавила она.

Президент США Джо Байден подписал закон об инфраструктурном плане общей стоимостью 1,2 триллиона долларов, который Палата представителей после многочисленных споров смогла утвердить в начале ноября.

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Ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект о временном увеличении потолка госдолга на 480 миллиардов долларов, который в теории может предотвратить дефолт. Согласно данным Минфина, это позволит покрывать расходы до 3 декабря.

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