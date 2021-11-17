Россия избавилась от госдолга США

Россия в сентябре владела американскими государственными ценными бумагами на сумму 3,918 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.

Согласно информации ведомства, в российском портфеле есть долгосрочные облигации на 204 миллиона долларов, а также краткосрочные — на 3,714 миллиарда долларов. Отмечается, что Россия начала избавлять от американского госдолга в 2018 году, тогда она располагала ценными бумагами на 96 миллиардов долларов.