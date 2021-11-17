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Сербия раскрыла планы на российский газ

Лера Букина
58 минут назад

Президент Сербии Александр Вучич намерен просить у российского президента Владимира Путина договора о ежегодных поставках 3 миллиардов кубических метров газа сроком на 10 лет. Об этом он заявил эфире TV Happy, передает РИА Новости.

Сербия раскрыла планы на российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вучич также сообщил, что запланировал поездку в Москву на 24 ноября, а 25 ноября он встретится с Путиным. По словам сербского президента, на встрече стороны обсудят цену, объемы газа и сроки действия договора. В настоящее время Сербия получает от России газ по $270 за 1000 кубометров. Срок действия контракта истекает в конце года.

«Не забудьте, что мы в день на рынке закупаем по 3-4 миллиона кубических метров газа наряду с тем, что получаем по долгосрочному контракту с Россией, чтобы помочь производству электроэнергии», – подчеркнул Вучич.

По его словам, 1,8 миллиона кубометров в сутки уходит только на ТЭЦ Нови-Сад. Кроме того, Вучич отметил рост потребления газа. Так, в подземном хранилище газа Банатски-Двор на 14 октября было 262 миллиона кубометров, а к сегодняшнему дню остался 161 миллион кубометров. Вучич также указал на необходимость увеличить ПХГ Банатски-Двор еще на 250 миллионов кубометров.

Ранее глава сербского МИД Никола Селакович заявил, что тема энергетики станет одной из главных на предстоящей встрече Вучича и президента России Владимира Путина. Селакович отметил, что Сербия стремится в ЕС, но при этом «забывает о традиционных друзьях и союзниках, таких как Россия».

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10 октября президент Сербии Александр Вучич в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что попросил у Владимира Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе. Он также поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности его страны.

Экономика,Александр Вучич,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,ЕС,РИА Новости,
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