Россия резко увеличила экспорт секретных товаров в НАТО

В 2021 году Россия резко увеличила экспорт товаров секретных категорий (код SSSS, включающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и прочего) в страны НАТО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

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По сведениям ФТС за январь-сентябрь 2021 года, в первую десятку получателей секретного экспорта вошли США (второе место), Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды (с 7-го по 10-е места).

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РБК выяснило, что по сравнению с январем-сентябрем 2020 года SSSS-экспорт России в США вырос с 706 до примерно $841 млн, в Чехию - со 102 до $706 млн, в Германию - со 173 до $302 млн, в Нидерланды - с 53 до $222 млн.

В топ-10 импортеров такой продукции из России за весь 2020 год вошли только три члена НАТО - США (третье место), Эстония и Турция (девятое-десятое места).

Крупнейшим покупателем российского SSSS-экспорта второй год подряд стал Алжир. В десятку также традиционно входят Китай и Индия.

РБК отмечает, что точно определить, сколько именно Россия отправляет за рубеж вооружений или ядерного топлива, по открытом сведениям ФТС невозможно.

Издание отмечает со ссылкой на внешнеторговую статистику США, что импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов из России за первые три квартала года составил около $541 млн долларов, включая $522 млн поставок обогащенного урана (плутония).

Еще одна значительная статья экспорта - поставки патронов.

США 20 августа прошлого года ввели против РФ дополнительные санкции. В Госдепартаменте отмечали, что санкции вводят в рамках закона 1991 года «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного применения». Санкции включают ограничения на импорт «некоторых видов» российского огнестрельного оружия и боеприпасов. Также они затронули экспорт ядерной и ракетной продукции и технологий.

Новые меры вступили в силу 7 сентября 2021-го и будут оставаться в силе как минимум в течение 12 месяцев.