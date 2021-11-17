Белоруссия перекрыла Польше нефть

Белорусское предприятие «Гомельтранснефть» с 16 ноября на трое суток ограничило прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

В Белоруссии эти ограничения объяснили внеплановым ремонтом на одной из веток трубопровода. Демин отметил, что при этом плановое задание месяца по прокачке не пересматривается.

«Дружба» поставляет нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и обеспечивает транзит в Европу. Трубопровод начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется, проходя через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Литву и Латвию.

В последний месяц отношения Белоруссии и Польши обострились из-за миграционного кризиса на границе.

С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу. В ЕС это считают местью Минска за европейские санкции. Утром 8 ноября ситуация на белорусско-польской границе усугубилась.

Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тыс. выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около 4 тыс. мигрантов.

Днем 15 ноября в Польше заявили о планах мигрантов пробиться штурмом через КПП «Брузги», журналисты сообщали о переброске дополнительных польских сил на границу. 16 ноября польские силовики применили водометы и газ против штурмующих границу людей.