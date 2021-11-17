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В Кремле высказались о ситуации вокруг «Севпотока-2»

Лера Букина
38 минут назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил решение регулятора Германии относительно приостановки сертификации оператора «Северного потока-2» «нормами европейского законодательства». Об этом сообщает агентство «Прайм».

В Кремле оценили ситуацию вокруг «Северного потока-2»
Фото: EPAEPA

Никакой политической подоплеки в этом нет, заявил представитель Кремля.

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«Нет, абсолютно нет. В данном случае действительно существуют определенные протоколы, существуют определенные нормы европейского законодательства на этот счет, и компания-оператор, собственно, готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее уже запустить этот важный для всех проект», — цитирует агентство Пескова.

Он также заявил, ситуация с «Северным потоком-2» и энергетический кризис в Европе никак не связаны между собой.

«Что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые. С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения. Здесь, естественно, мы как российская сторона убеждены что сам по себе проект важен для Европы», — заявил Песков.

Он отметил, что проект важен как для России, так и для европейских потребителей, «ну а дальше это уже решение регулятора, мы не можем в это вмешиваться».

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«Этот вопрос нужно адресовать все-таки не нам, не нам, а тем, кто принимает окончательное решение по его сертификации», — добавил он.

Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2». Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только после этого процесс сертификации возобновится.

В Nord Stream 2 AG сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора «Северного потока-2» как независимого.

Экономика,Дмитрий Песков,Газпром,
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