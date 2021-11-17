Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину

Коммерческие поставки электроэнергии на Украину из Белоруссии прекратились. Об этом сообщило в среду в своем Telegram-канале издание "Страна" со ссылкой на источники на энергорынке.

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По их данным, причиной стало произошедшее утром автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Минэнерго Белоруссии сообщило в среду, что первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания автоматики.