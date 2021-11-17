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СМИ: поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину прекратились

ТАСС
21 минуту назад

Коммерческие поставки электроэнергии на Украину из Белоруссии прекратились. Об этом сообщило в среду в своем Telegram-канале издание "Страна" со ссылкой на источники на энергорынке.

Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, причиной стало произошедшее утром автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Минэнерго Белоруссии сообщило в среду, что первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания автоматики.

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В конце октября оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 МВт мощности межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из Белоруссии в ноябре. Еще 15 МВт приобрела компания "Электро комьюнити". Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября. До 16 ноября включительно мощность поставок преимущественно составляла 415 МВт-ч, заявка на такую же мощность была подана на 17 ноября.

Экономика,Росэнергоатом,Минэнерго,
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