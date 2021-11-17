В Кремле назвали условия для роста поставок газа в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увеличение поставок российского газа в Европу зависит от заявок потребителей и готовности «Газпрома». Об этом сообщает РИА Новости.

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«Это зависит от дополнительных заявок, зависит от готовности «Газпрома» выполнить эти заявки, это вопрос прямых контрактов получателей газа и поставщика. Это чисто коммерческие вопросы», – цитирует Пескова агентство.

Как отметил представитель Кремля, «Газпром» выполняет все контракты в максимальном объеме, его надежность как поставщика газа в Европу каждый день подтверждается.

«Существуют определенные контракты, контракты по максимуму выполняются, надежность «Газпрома» подтверждается ежедневно», – заявил Песков.

Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2». Требуется реорганизация правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только в таком случае процесс возобновится. В Nord Stream 2 AG в тот же день сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации газопровода.

После новости о приостановке сертификации акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже снизились на 2,55% и в моменте достигали отметки 331,61 рубля за бумагу.