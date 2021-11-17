В ЦБ сообщили о риске резкого роста цен в 2022 году

«Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в следующем году — посмотрите, что происходит с ценами на удобрение», — передает ТАСС слова Тремасова во время выступления на международном форуме Московской биржи.