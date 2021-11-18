В бундестаге назвали сроки запуска "Северного потока – 2"

Запуск "Северного потока – 2" в эксплуатацию возможен в апреле–мае 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата бундестага ФРГ Штеффена Котре. По его мнению, возможно, Еврокомиссия попытается затянуть процесс сертификации при поддержке природоохранных организаций.

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"Не думаю, что проект можно сейчас остановить, что Федеральное сетевое агентство сможет остановить сертификацию "Северного потока – 2", однако Еврокомиссия, скорее всего, также попытается затянуть процесс со своей стороны", – произнес Котре.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что технологически все готово для запуска "Северного потока – 2", однако срок начала поставок газа по трубопроводу зависит от выполнения необходимых юридических процедур. Представитель Кремля отметил, что прогнозирование сроков запуска газопровода в текущих условиях представляет собой сложное и бессмысленное занятие.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод готов к запуску.