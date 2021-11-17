Долг развивающихся стран рекордно вырос

Общий долг развивающихся стран с учетом задолженности правительств, населения и компаний в третьем квартале 2021 года достиг нового рекорда, поднявшись до 92,6 триллиона долларов. 80 процентов общего роста пришлось на Китай, пишет Reuters со ссылкой на отчет Института международных финансов.

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters Jose Luis Gonzalez / Reuters

Отношение долга к ВВП в азиатской стране с июля по сентябрь выросло на 25 процентов с конца 2019 года и теперь равняется 330 процентам. Госдолг Китая остался на рекордном уровне в 63 процента ВВП. Общая задолженность стран с развивающимся рынком без учета показателей Китая поднялась до нового максимума в 36,4 триллиона долларов, в основном за счет увеличения госдолга.

Более 95 процентов прироста долга развивающихся стран с конца 2019 года приходится на облигации в местной валюте. Однако привлекательность таких бумаг для иностранных инвесторов снизилась — сейчас нерезиденты владеют облигациями в местной валюте на сумму в 19 процентов долга (по сравнению с 23 процентами в конце 2019-го). В Индонезии и России доля иностранного капитала сократилась сильнее всего, в то время как спрос на облигации Китая, Перу и Кореи увеличился.

Несмотря на рост задолженности развивающихся стран, глобальный долг снизился до 296 триллионов после рекорда во втором квартале. В государствах с развитым рынком долг сократился на 1,4 триллиона долларов по сравнению с прошлым кварталом, закончившимся в июне. Наиболее резкое снижение зафиксировано в Японии и в еврозоне. Однако текущая глобальная задолженность все еще на 36 триллионов долларов больше, чем до пандемии.