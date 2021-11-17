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Долг развивающихся стран рекордно вырос

Lenta.ru
1 час назад

Общий долг развивающихся стран с учетом задолженности правительств, населения и компаний в третьем квартале 2021 года достиг нового рекорда, поднявшись до 92,6 триллиона долларов. 80 процентов общего роста пришлось на Китай, пишет Reuters со ссылкой на отчет Института международных финансов.

Долг развивающихся стран рекордно вырос
Фото: Jose Luis Gonzalez / ReutersJose Luis Gonzalez / Reuters

Отношение долга к ВВП в азиатской стране с июля по сентябрь выросло на 25 процентов с конца 2019 года и теперь равняется 330 процентам. Госдолг Китая остался на рекордном уровне в 63 процента ВВП. Общая задолженность стран с развивающимся рынком без учета показателей Китая поднялась до нового максимума в 36,4 триллиона долларов, в основном за счет увеличения госдолга.

Более 95 процентов прироста долга развивающихся стран с конца 2019 года приходится на облигации в местной валюте. Однако привлекательность таких бумаг для иностранных инвесторов снизилась — сейчас нерезиденты владеют облигациями в местной валюте на сумму в 19 процентов долга (по сравнению с 23 процентами в конце 2019-го). В Индонезии и России доля иностранного капитала сократилась сильнее всего, в то время как спрос на облигации Китая, Перу и Кореи увеличился.

Несмотря на рост задолженности развивающихся стран, глобальный долг снизился до 296 триллионов после рекорда во втором квартале. В государствах с развитым рынком долг сократился на 1,4 триллиона долларов по сравнению с прошлым кварталом, закончившимся в июне. Наиболее резкое снижение зафиксировано в Японии и в еврозоне. Однако текущая глобальная задолженность все еще на 36 триллионов долларов больше, чем до пандемии.

В ноябре крупнейшая экономика мира, США, снова оказалась на грани дефолта из-за потолка госдолга. Глава Минфина Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить или заморозить предел государственной задолженности к 15 декабря, иначе возможен риск приостановки работы правительства из-за нехватки средств и невозможности платить по обязательствам.

Экономика,Джанет Йеллен,Минфин,Reuters,
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