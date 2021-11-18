Польша призвала ФРГ не давать Путину «дополнительные деньги»

Германии необходимо отказаться от запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью газете Bild заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что ФРГ нужно прекратить процедуру сертификации российского проекта «ради мира».

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«Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», — сказал Моравецкий.

Он добавил, что «Северный поток-2» должен быть остановлен.

Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2». Свое решение ведомство объяснило несоответствием оператора немецкому законодательству. Для получения статуса независимого оператора газопровода заявитель должен быть зарегистрирован в Германии. Немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только в таком случае процесс сертификации возобновится.

После этого в Nord Stream 2 AG сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации «Северного потока-2».

17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не видят политической подоплеки в решении регулятора Германии относительно приостановки сертификации «Северного потока-2».