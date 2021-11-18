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Польша призвала ФРГ не давать Путину «дополнительные деньги»

Лера Букина
1 час назад

Германии необходимо отказаться от запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью газете Bild заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что ФРГ нужно прекратить процедуру сертификации российского проекта «ради мира».

Польша призвала ФРГ не давать Путину «дополнительные деньги»
Фото: EPAEPA

«Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», — сказал Моравецкий.

Он добавил, что «Северный поток-2» должен быть остановлен.

Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2». Свое решение ведомство объяснило несоответствием оператора немецкому законодательству. Для получения статуса независимого оператора газопровода заявитель должен быть зарегистрирован в Германии. Немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только в таком случае процесс сертификации возобновится.

Названа новая дата запуска "Северного потока-2"

После этого в Nord Stream 2 AG сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации «Северного потока-2».

17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не видят политической подоплеки в решении регулятора Германии относительно приостановки сертификации «Северного потока-2».

Член немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Альберт Брайнингер, в свою очередь, заявил, что задержка сертификации оператора газопровода «Северный поток-2» может быть связана с политическими факторами. Он отметил, что решение немецкого регулятора приостановить сертификацию обусловлено желанием выиграть время для формирования новой правительственной коалиции ФРГ. Его коллега по партии Штеффен Котре заявил «Ленте.ру», что комиссия ЕС и США хотят воспрепятствовать запуску российского газопровода «Северный поток-2», чтобы сделать проект более дорогим, нанести ущерб России и получить конкурентные преимущества для американского газа.
Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,Bild,Lenta.ru,
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