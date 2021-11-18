Рассуждения руководства Центробанка о том, что регулятор не может отвечать за темпы экономического роста, являются не более чем враньем. Об этом на заседании «Столыпинского клуба» заявил российский миллиардер Олег Дерипаска, передает РИА Новости.

«Они говорят "мы не можем" — ну, вранье. Долговой рынок — серьезный инструмент для обеспечения», — подчеркнул он. По мнению бизнесмена, следует сделать ЦБ ответственным не только за монетарную политику, но и за экономический рост страны.

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После этого представители регулятора смогут в ручном режиме, через регистрацию эмиссии, регулировать темпы роста. Поможет им в этом полная осведомленность о проектах, которые финансируются банками. Как напомнил Дерипаска, Центробанк не просто имеет полную информацию, его представители находятся почти в каждом совете директоров банков.

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки. В своём Telegram-канале он обвинил Банк России в том, что его руководство окончательно «уверовало» в идею «особого пути» страны в финансовой политике.

Единственным объяснением действий ЦБ, который регулярно повышает ключевую ставку, бизнесмен назвал желание делать всё вопреки мировым экспертам и «варягам», которые рекомендуют снижать ставки по кредитам. В результате дорогие кредиты не позволяют России повысить рост ВВП, и она продолжит отставать от остального мира.

Нам с 6,75% остается только наблюдать с обочины, как мир возвращается к росту после падения, — констатировал он.

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуативным пиаром заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о намерении регулятора стимулировать технологическую и экологическую трансформацию национальной экономики. В своем Telegram-канале он призвал новый состав Госдумы начать борьбу с ЦБ и «не позволять водить себя за нос лоббистам» оттуда.

Набиуллина на Международном банковском форуме пообещала, что Банк России займется пересмотром подхода к регулированию, чтобы добиться изменений в структуре кредитования ради модернизации промышленности. По ее словам, банковский сектор, как основной источник кредитования, должен сыграть в этом вопросе ведущую роль.

В свою очередь Дерипаска напомнил, что в предложенной ЦБ денежно-кредитной политике на ближайшие годы не исключается повышение ключевой ставки на 1,5 процентных пункта. Такое ужесточение сделает дороже кредиты для бизнеса.

По словам миллиардера, основным источником финансирования во всем мире в середины 19 века являются долговой и фондовый рынки, а не банки. Между тем Центробанк России, получивший функционал для их развития, с задачей не справился. Дерипаска уверен, что долговой рынок в стране должен был быть в пять-шесть раз больше нынешнего. Бизнесмен предположил, что руководство регулятора опасается изменения закона о ЦБ новой Думой, и поэтому пытается подать свою позицию более выгодно.

Олигарх и бывший руководитель компании «Русал» Олег Дерипаска предрёк стагнацию российской экономике в связи с последними действиями ЦБ. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Наивно считать, что Центробанк своими действиями на нашем крошечном финансовом рынке (а ставки по коммерческим кредитам двинулись к 9%) может остудить мировую инфляцию. Этого он точно не добьётся. А чего он добьётся — это возврата к стагнации последних пяти лет с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал. Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности, — написал миллиардер.

По его словам, при нынешней стоимости долга предприятия не могут создавать новую продукцию и обеспечить экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала, длительных экспортно-импортных операций и необходимости финансировать подготовку производства. А укрепление рубля на этом фоне лишь увеличивает расходы.

Центробанк рассмотрит широкий набор вариантов изменения ключевой ставки в декабре, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на Международном форуме Московской биржи. Его слова передает РИА Новости.

«Я думаю, что на декабрьском заседании на столе совета директоров будет широкий набор вариантов изменения ключевой ставки», — рассказал он.

По словам Тремасова, ЦБ решительно настроен приблизить инфляцию к четырем процентам в конце 2022 года.

Последнее в этом году заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 17 декабря. На октябрьском заседании Центробанк повысил ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5 процента годовых.

На выступлении в Госдуме в середине ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что высокая инфляция грозит разрушением благополучия людей. По базовому сценарию Центробанка, инфляция по итогам 2021 года не должна превысить 7,9 процента, а в следующем году ожидается снижение до 4-4,5 процента. Для достижения этой цели среднегодовая ключевая ставка в 2022 году сохранится на уровне в 7,3-8,3 процента.

Также Набиуллина заявила, что ключевая ставка сохранится выше нейтрального диапазона в 5-6 процентов минимум до середины 2023 года. По ее словам, удержание ставки выше нейтральной обеспечит устойчивое замедление инфляции.

Восстановление экономики после пандемии так же коварно, как и выздоровление человека после коронавируса, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Постпандемическое восстановление экономики почти так же коварно, как выздоровление человека после ковида. Когда худшее позади, хочется не обращать внимание на оставшиеся неприятные симптомы, но реальная угроза здоровью остается, и требует внимания, и при необходимости - лечения. И для нашей экономики такой тревожный симптом - это ускорившаяся инфляция. Этот симптом нельзя игнорировать, поэтому сейчас мы ужесточаем политику после периода мягкой денежно-кредитной политики прошлого года", - сказала Набиуллина.

По ее словам, если бы российская экономика столкнулась с пандемией и высокой инфляцией одновременно, то пришлось бы бороться не только с временными финансовыми потерями граждан и компаний и замедлением темпов роста ВВП, но и с инфляцией, которая съедала бы оставшиеся у людей деньги.

"Эффективность политики была бы куда ниже. И, конечно, восстановление экономики было бы труднее и медленнее. То пространство для маневра, которое у нас было благодаря низкой инфляции, серьезно помогло быстрому восстановлению", - подчеркнула Набиуллина.

Она напомнила, что в этом году экономика уже вернулась на допандемическую траекторию.

"Сейчас задача - от восстановления перейти к устойчивому росту. А для этого необходимо подавить негативные эффекты, которые до сих пор создает пандемия, в первую очередь справиться со скачком инфляции. Именно на это направлена сейчас наша политика, именно поэтому мы повышаем ставку", - резюмировала глава ЦБ.

Госдума проголосовала за принятие к сведению основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2022-2024 годы. Ранее в своем совместном заключении три профильных комитета Госдумы (по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике) рекомендовали нижней палате парламента принять к сведению документ, разработанный Банком России.

Согласно базовому сценарию Банка России, темп прироста ВВП в 2021 году составит 4,0-4,5% и с 2022 года стабилизируется на траектории сбалансированного роста в диапазоне 2-3%. Инфляция начнет постепенно замедляться по мере снижения влияния временных факторов, сокращения возможностей предприятий по переносу возросших издержек в цены и действия принятых решений по ДКП, купирующих вторичные эффекты инфляционных ожиданий. Дополнительное воздействие на снижение годовой инфляции окажет высокая база конца 2020 года. По итогам 2021 года Банк России ожидает инфляцию в диапазоне 5,7-6,2%.

В своем заключении комитеты одобрили политику ЦБ по поддержанию ценовой стабильности и обеспечению устойчивости рубля, в то же время комитеты считают, что наблюдаемое инфляционное давление в экономике России вызвано в значительной степени внешними факторами (ростом цен на товарных рынках, нарушением глобальных производственных и логистических цепочек, иных ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции).

"В документе целесообразно привести развернутый анализ влияния повышения ключевой ставки выше ее нейтрального уровня на уровень инфляции в том случае, когда рост цен вызван не только превышением спроса над предложением, но и ростом издержек бизнеса", - отмечается в тексте заключения.

При этом депутаты трех комитетов указывают на сохраняющиеся расхождения между прогнозами Банка России и Правительства РФ, которые, по меньшей мере, "должны быть проанализированы и обоснованы".

"При характеристике взаимосвязей ДКП с другими видами государственной политики остались без оценки связь с валютной политикой, вопросы функционирования валютного рынка как структурного элемента финансового сектора, политика валютного курса, вопросы валютного регулирования и валютного контроля", - считают в комитетах.

В нижней палате парламента поддерживают усилия ЦБ по внедрению цифрового рубля в качестве стимула для инноваций и поддержания развития цифровой экономики, однако при этом высказывают опасения из-за потенциальных рисков.