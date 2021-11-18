Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,1 млрд

Международные резервы РФ на 12 ноября 2021 года составили $626,2 млрд, увеличившись за неделю на $4,1 млрд, говорится в материалах Банка России.

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По данным на 5 ноября, объем резервов составлял $622,1 млрд. ЦБ отмечает, что резервы выросли на 0,7% под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.