Экономист оценил слова Набиуллиной про инфляцию

Паниковать, конечно, не стоит. Что касается инфляции, то положение не самое хорошее, но у государства есть рычаги борьбы с инфляцией. Достаточно квалифицированно работает Центральный банк, здесь у меня к нему претензий очень мало. Но он в одиночку с этим не справиться, потому что для борьбы с инфляцией необходимы усилия правительства, заключающиеся в открытии российских рынков для других товаров и демонополизации экономики. Это единственный способ, который позволить быстро снизить инфляцию, — отметил эксперт.