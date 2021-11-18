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Польша достроила конкурента "Северному потоку-2"

Елена Прошина
1 час назад

Польский газовый оператор Gaz-System объявил о завершении строительства подводной части газопровода Baltic Pipe. Документы о его создании были подписаны главами правительств Польши и Дании несколько лет назад, сообщает журнал «Профиль».

Польша достроила конкурента "Северному потоку-2"
Фото: ReutersReuters

Согласно планам, через этот трубопровод норвежский газ будет поставляться в Варшаву через датскую территорию.

"Завершено строительство подводной части балтийской трубы в Балтийском море. 18 ноября этого года был сделан последний сварной шов", – сказано в сообщении компании.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский оценил это событие. Он заявил, что завершение прокладки стало большим шагом к тому, чтобы уже в 2022 году достигнуть безопасной дифференциации источников газовых поставок на территорию государства.

Сообщается, что общая пропускная способность будущего газопровода Baltic Pipe составит 10 миллиардов кубометров газа в год. Наимский отметил, что эти объемы можно сопоставить с теми, которые годами Россия поставляет в Польшу. При этом срок действия контракта Варшавы с компанией "Газпром" истекает в декабре следующего года.

Стоимость строительства Baltic Pipe оценивается примерно в 1,7 миллиарда евро. Чуть больше 50% этих средств придутся на польского оператора Gaz-System. Представители этой компании не раз утверждали, что намерены использовать новый газопровод для крупных поставок топлива в страну.

Экономика,Петр Наимский,Газпром,журнал "Профиль",
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