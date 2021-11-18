«Будет веерное отключение»: Украина может остаться без угля

Энергокризис на Украине вызывает все больше опасений, поскольку из запланированных на начало отопительного сезона 3 млн тонн угля страна располагает меньше чем 400 тыс. тонн. С 18 ноября Украина также лишилась поставок электричества из Белоруссии. Сколько ресурсов остается у страны и чем это чревато — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

У слухов о грядущем энергодефиците на Украине постепенно появляется все больше оснований. В частности, с 18 декабря Белоруссия перестала продавать электричество этой стране, о чем сообщили в министерстве энергетики республики.

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План провалился

Судя по объемам топлива на Украине на сегодняшний день, жителям страны придется пережить непростую зиму. В августе в пресс-службе украинского минэнерго сообщали, что увеличили планы по накоплению угля на украинских ТЭС и ТЭЦ вдвое — с 1,4 млн тонн угля до 3 млн. Такое количество угля должно было быть на складах до начала отопительного сезона.

ТЭЦ большей частью работают на антраците, который Украина полностью импортирует: его месторождения остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В конце октября Россия сообщила, что с 1 ноября прекращает экспорт угля на Украину, которая закупала его в среднем на $27 млн в месяц, при этом более 99% закупок приходилось на РФ.

Запасы угля на складах ТЭС после этого начали стремительно таять: если 29 октября там было 565,2 тыс. тонн угля (на 28,1 тыс. тонн меньше по сравнению с 22 октября), то в следующие две недели они уменьшились соответственно на 59,2 тыс. тонн, и на 100,4 тыс. Как стало известно 15 ноября, запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 21,1%, до 378 тыс. тонн. Меньше всего находится на складах Приднепровской ТЭС (3,6 тыс. тонн), Запорожской ТЭС (4,8 тыс. тонн) и Ладыжинской ТЭС (8,3 тыс. тонн).

При сохранении такой динамики в теории уголь на ТЭС может полностью закончиться к 17 декабря.

Как отметили в пресс-службе компании «Укрэнерго», по состоянию на 13 ноября государственные теплоэлектростанции на Украине загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются. По информации агентства УНИАН, в общей сложности не работают 14 энергоблоков, еще на шести блоках ведется ремонт оборудования. Под нагрузкой функционируют всего три блока из 23 на государственных ТЭС.

Не поделили корабли

В связи с беспокойством граждан о возможном дефиците энергоресурсов президент Владимир Зеленский в своем очередном видеобращении заверил, что никаких веерных отключений не будет, а проблемы с углем государство решит.

Тогда же он говорил о семи кораблях с углем, которые уже плывут из США. При этом Зеленский отметил, что у «сепаратистов мы закупать уголь не будем».

Но после этого видеобращения в принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову ДТЭК пояснили, что это на самом деле они зафрахтовали семь кораблей класса «Панамакс», которыми похвастался президент. Как сообщили порталу «Страна» в ДТЭК, они договорились с международными поставщиками о поставках угля для покрытия потребностей украинских ТЭС, суммарный объем которых составляет почти 470 тыс. тонн.

По оценкам ряда экспертов, этого хватит на 10-11 дней работы.

ДТЭК также импортирует уголь из Польши. В августе, как отметили в компании, было подписано два соглашения на поставку совокупно 340 тыс. тонн: с угледобывающим предприятием Bogdanka на период с августа 2021 по январь 2022 года, а также на поставку в сентябре 20 тыс. тонн угля с польской шахты Zakład Gуrniczy Brzeszcze.

Кроме того, в сентябре-октябре компания импортировала уголь из Казахстана. Как следует из данных, которые приводит «Страна», сегодня общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 900 тыс. тонн.

Грозят ли Украине веерные отключения

Экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель еще в конце октября в эфире Четвертого канала предрек веерные отключения электроэнергии в стране в ближайшее время.

«Если говорить о наличии природного газа в газохранилищах, мы же говорим об энергетическом балансе, сегодня мы перешагнули критическую границу», — говорил он тогда.

Бывший глава ведомства отмечал, что заявления руководства страны о закупках топлива значительно расходятся с реальностью.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в комментарии «Газете.Ru» назвал ситуацию на Украине катастрофической.

«Это первая за всю историю независимого государства власть, которая не рассматривала вопрос подготовки к зиме. Это не только теплосеть, это баланс энергетики, запасы угля», — отметил он.

По его словам, в результате многие города Украины сегодня остаются без тепла, но власть этого не понимает.

«Как Зеленский воспринимает эту проблему? Приходит — дома тепло. И рапортуют ему только о хорошем, поэтому он и обещает, что веерных отключений не будет. Будут. И об этом говорят специалисты», — предупредил Олейник.

Он убежден, что в связи с такой ситуацией украинцы будут выходить на улицы, перекрывать дороги, пойдут к депутатам местных советов, потом областных, затем к президенту.

«Холод в квартирах серьезно поднимет градус на улицах», — заверил бывший нардеп.

Сегодня весь мир переживает энергетический кризис, есть проблема дефицита угля на ТЭС, отметил глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.