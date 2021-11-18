«Конечно, этого недостаточно». МРОТ и прожиточный минимум в 2022 году вырастут на 8,6%

На совещании по социальным вопросам президент РФ Владимир Путин признал, что инфляция ускорилась. Он предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году на 8,6%. При этом глава государства отметил, что важна не абсолютная цифра — к этим показателям привязаны многие социальные выплаты, зарплаты и пособия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Президент России Владимир Путин предложил повысить прожиточный минимум в 2022 году. Ожидается, что его размер увеличится на одну тысячу руб. (или на 8,6%) - до 12 654 руб. Об этом глава государства заявил в четверг, 18 ноября, на совещании по социальным вопросам.

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«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%.

Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — констатировал российский лидер.

Он предложил установить на 2022 год более высокую планку прожиточного минимума: увеличить его «опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно - на 8,6%».

«В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — указал Путин.

Отметим, что в 2021 году размер прожиточного минимума, установленный на общефедеральном уровне, составляет 11 653 руб.

Президент подчеркнул, что на этот показатель «завязаны» многие социальные пособия, в том числе выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям.

«Поэтому важна даже не абсолютная цифра, а важно то, с чем это связано», — пояснил он.

Перечисленные пособия получают миллионы россиян, напомнил Путин. «Естественно, что эти выплаты тоже вырастут», — добавил глава государства.

Как изменится минимальный размер оплаты труда

Кроме того, президент предложил увеличить МРОТ в 2022 году также на 8,6% - до 13 890 руб. в месяц. В этом году этот показатель равен 12 792 руб. Ранее предполагалось, что в следующем году он вырастет на 825 руб.

«В Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

В будущем году также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц», — указал Путин.

Он отметил, что «это решение затрагивает многих граждан». «И дело даже опять же не в абсолютной величине. Дело в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики», — подчеркнул российский лидер.

В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году до 13 617 руб. в месяц. Путин сообщил, что в ближайшие дни внесет в парламент поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.

«Прошу администрацию президента подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда», — дал поручение он. «В ближайшие дни внесу их в Государственную думу и прошу депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете», — добавил Путин.

Индексация пенсий

Президент также напомнил о необходимости индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. Он подчеркнул, что правительство «строго придерживалось этого правила с 2019 года».

«Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно», — отметил Путин.

По последним данным Росстата, инфляция ускорилась до 8,1% в годовом выражении. Заметнее всего подорожали продукты — на 10,64% по сравнению с тем же периодом 2020 года. О том, что продовольственная инфляция достигла двузначных значений, в четверг говорила и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Выступая в Госдуме, она указала на необходимость снижения инфляции в ближайшее время – иначе пострадают самые незащищенные группы населения.

«Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь.

Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», — заключила Набиуллина.

Как расходуются деньги из бюджета: мнения россиян

По мнению 22% участников общероссийского опроса Фонда «Общественное мнение», деньги из госбюджета расходуются правильно. Обратного мнения придерживаются 48% наших сограждан.

В первую очередь, по оценкам респондентов, следует увеличить финансирование таких сфер, как здравоохранение и спорт, образование и социальная помощь населению. Сократить финансирование, как полагают опрошенные, можно на общегосударственные расходы, оборону и органы безопасности, внутренних дел, внутренние войска.