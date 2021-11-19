Ряд продуктов может подорожать из-за лимонной кислоты

Продукты и газированные напитки в России могут подорожать на 10-15% из-за возможного дефицита лимонной кислоты. Об этом пишет «Российская газета». В России лимонная кислота не производится – ее импортируют из Китая, где сейчас активно сокращают выбросы вредных веществ. Из-за этого приостанавливается производство ряда ингредиентов.

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Лимонная кислота – один из самых дорожающих товаров последних трех недель. Ее широко используют в российской пищевой промышленности. За последнюю неделю рост цен по конкретным контрактам составил 10-15%, за месяц – 20-25%, и тенденция к удорожанию сохраняется, заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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Это связано как с энергокризисом в Китае, так и с недостатком контейнеров и увеличением срока поставок, рассказал он. Эксперт также объяснил, что крупные игроки стали формировать запасы на 2-3 месяца вперед, в связи с чем образовался дефицит на рынке.

Эксперты The Times ожидают, что проблемы сохранятся и в 2022 году.

«Сейчас многие заводы принимают заказы только на февраль-май 2022 (это означает доставку в Россию в апреле-июле), что может привести к росту цен на ряд продуктов питания в России: кондитерские изделия, газированные напитки и не только. Рост может составить 10-15%, которые мы увидим уже в начале следующего года», – считает Манкевич.

Он указал на ежедневное ухудшение ситуации. В настоящее время загрузка китайских фабрик в моменте превышает 85-90%. Вместе с тем цены российских дистрибуторов, которые обладают запасами, в период дефицита могут вырасти вдвое, подчеркнул Манкевич.

Проблему с поставками лимонной кислоты из Китая подтвердил президент «Союзнапитков» Максим Новиков.

«Длительный разрыв логистической цепочки и рост цен на сырье могут негативно повлиять на весь цикл производства. Продолжительные кризисные явления могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен», – предупредил эксперт.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСК­ОНД) Вячеслав Лашманкин отметил, что рост цен на ингредиенты и транспортные расходы «вызывает острую озабоченность у производителей».