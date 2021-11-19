Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Европе предсказали тяжелую зиму без «Северного потока-2»

Лера Букина
39 минут назад

Европа может столкнуться с перебоями поставок электроэнергии в случае наступления холодной зимы. Об этом сообщил французской газете Le Monde глава биржевой компании Trafigura Джереми Уир.

Европе предсказали тяжелую зиму без «Севпотока-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил ряд факторов, сигнализирующих о такой угрозе. Речь идет об аварии на инфраструктуре и слабых ветрах для работы ветряных мельниц. Однако главной причиной является нехватка газа в хранилищах, которую усугубляют задержки в сертификации «Северного потока – 2», заявил Уир.

Как отмечает издание, Россия обеспечивает треть потребления газа в Европе, и, судя по последним данным, не намерена поставлять газ сверх контракта до введения нового газопровода.

Также Le Monde указывает на еще один фактор риска - заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита российского газа в Европу. Угроза прозвучала после новости о планах ЕС расширить санкции против республики.

Названа новая дата запуска "Северного потока-2"

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации «Северного потока-2». Этому предшествовало решение Федерального сетевого агентства Германии о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2». Регулятор объяснил свое решение несоответствием Nord Stream 2 AG немецкому законодательству. Для получения статуса независимого оператора газопровода заявитель должен быть зарегистрирован в Германии. Немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только в этом случае процесс возобновится.

Ранее депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что запуск «Северного потока-2» в эксплуатацию возможен в апреле–мае 2022 года. Он допустил, что Еврокомиссия попытается затянуть процесс сертификации при поддержке природоохранных организаций.
Экономика,Александр Лукашенко,Еврокомиссия,Бундестаг,ЕС,Le Monde,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители