Европе предсказали тяжелую зиму без «Севпотока-2»

Европа может столкнуться с перебоями поставок электроэнергии в случае наступления холодной зимы. Об этом сообщил французской газете Le Monde глава биржевой компании Trafigura Джереми Уир.

Он отметил ряд факторов, сигнализирующих о такой угрозе. Речь идет об аварии на инфраструктуре и слабых ветрах для работы ветряных мельниц. Однако главной причиной является нехватка газа в хранилищах, которую усугубляют задержки в сертификации «Северного потока – 2», заявил Уир.

Как отмечает издание, Россия обеспечивает треть потребления газа в Европе, и, судя по последним данным, не намерена поставлять газ сверх контракта до введения нового газопровода.

Также Le Monde указывает на еще один фактор риска - заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита российского газа в Европу. Угроза прозвучала после новости о планах ЕС расширить санкции против республики.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации «Северного потока-2». Этому предшествовало решение Федерального сетевого агентства Германии о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2». Регулятор объяснил свое решение несоответствием Nord Stream 2 AG немецкому законодательству. Для получения статуса независимого оператора газопровода заявитель должен быть зарегистрирован в Германии. Немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только в этом случае процесс возобновится.